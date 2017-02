El concejal Caridi pide que intervenga el Fiscal de Estado

"El fiscal de Estado debería estar tomando acciones en este caso: el agua es un derecho constitucional, y no solo por el agua en sí misma, sino por todo lo que su falta trae en consecuencia, como por ejemplo la salud". Sobre esa posición, el concejal Nicolás Caridi ( FpV) planteó duros cuestionamientos a las últimas declaraciones del intendente de Sarmiento, Ricardo Britapaja.

Consideró que no solo fueron desafortunadas, sino también "peligrosas", entendiendo que "no puede naturalizarse que una obra que abastece no solo a Comodoro, sino también a Rada Tilly y a Caleta Olivia, con un recorrido que excede a la provincia, dependa de un funcionario político, de un intendente en este caso".

También consideró "fuera de lugar", desde todo punto de vista, que Britapaja aluda a la cantidad de consumo, diga que el agua que se toma sobra o que las ciudades la administran mal, para frenar una obra que ya está adjudicada, en marcha y tiene fondos asignados. "Sarmiento es un superficiario más" dijo.

Pero además planteó que los alegatos del intendente no están defendiendo los intereses de los sarmientinos. "Esto no tiene que ver con ir en contra de, o de un discurso de Comodoro versus otra ciudad. Creo que la posición es peligrosa y que el Fiscal de Estado debería intervenir".

Como integrante además del Comité de Cuenca, y del foro de legisladores de la Patagonia, Caridi señaló que en ambos núcleos se planteó la necesidad de avanzar con la instalación de medidores, y hacer uso racional, aunque destacó que "pareciera que solo los usuarios residenciales, especialmente los comodorenses, somos los responsables de la sequía del lago Musters, cuando hay numerosos productores agropecuarios que obtienen agua no del acueducto, sino de la cuenca y que hoy no están empadronados en el IPA (Instituto Provincial del Agua), y no existe una referencia cierta que diga cuánto toman de la cuenca y cómo lo distribuyen", a lo que hay que agregar que la estimación es que consumen siete veces lo que las ciudades de la cuenca.

Por lo tanto, el concejal indicó que tanto los productores como las empresas deberían medir el uso también. "Cuando algo es escaso, la racionalización es para todos y priorizando siempre el consumo humano" dijo, para enumerar una serie de obras necesarias que abarcan desde los medidores y la repotenciación, a la nueva toma del lago, nuevas cisternas en Comodoro y el recambio de las redes de distribución. "Hablar de consumo racional también implica hablar de la visible falta de obras en Comodoro, y cómo lo vamos a resolver", culminó.