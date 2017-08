El Concejo aprobó el aumento del 32,3% en la tarifa de taxis

La sesión de ayer en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia empezó a última hora de la tarde, producto de sendas reuniones entre los concejales y las asociaciones de taxistas, a quienes les explicaron, luego de varias semanas de análisis, de qué manera sería tratado el aumento. Con la presencia de referentes de Taxistas Unidos y TAXA en el recinto, el concejal Ricardo Gaitán (Chubut Somos Todos) propuso la moción de invertir el orden del día y tratar el proyecto más esperado para evitar prolongar la espera de los visitantes.Primero se trató un proyecto de Ordenanza para ampliar el cupo de 50 licencias de taxi. Entre los fundamentos, el proyecto explica la necesidad de mejorar el servicio. La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco brindó un informe técnico en donde denota la falta de ofertas que cubra la demanda de la ciudadanía.La concejal del FpV y presidenta de la comisión N° 4, Adriana Casanovas, advirtió: "fue un trabajo serio en donde analizamos mucho con los taxistas, con la Universidad y el Ente y le damos la autorización al Ejecutivo para las 50 primeras licencias".Mientras que el presidente del bloque Cambiemos, José Gaspar, aclaró: " esto no es otorgamiento de licencias, es ampliar el cupo con lo cual el Ejecutivo debe analizar cómo las otorga según la ordenanza general. Es decir, no es que se otorgan licencias a partir de hoy sino que se amplía el cupo para que lo trabaje el Ejecutivo"Posteriormente y luego de sendas reuniones durante varias semanas, se trató el proyecto de aumento de la tarifa que se aprobó por mayoría, 8 votos a favor y 4 abstenciones (del Bloque Cambiemos y la concejal de ChST, Norma Contreras).El incremento será de un 32,3% en un solo tramo. De esa manera, el nuevo valor de la bajada será de $42,46 y la ficha de $1,42 cada 80 metros; mientras que la tarifa nocturna ascenderá a $55,16 y la ficha a $1,84.A la hora de los argumentos, el concejal Gaspar aclaró: "no es una oposición al aumento lo que hacemos, pero este Concejo Deliberante ha tratado el aumento de todos los servicios públicos que por él debe pasar, y en todos hemos evaluado que los aumentos, mínimamente fueran en dos etapas. En este caso no será así".Al mismo tiempo, analizó que si se pretende que los taxistas coloquen posnet y GPS (en referencia a un proyecto que tomó estado parlamentario en esta sesión) también van a pretender un nuevo aumento".Además, criticó el ingreso de dos proyectos consecutivos con diferencia tarifaria: "no sé por qué en 15 días hubo un descalabro total, de un 20% presentado en el primer proyecto al 32% en el segundo".Mientras, la concejal de Chubut Somos Todos, Norma Contreras advirtió: "voy a abstenerme porque fue desprolijo el trabajo del Ente. Además no ha habido paritarias superiores al 30% que justifiquen un aumento superior".En respuesta, el concejal del FpV, Guillermo Almirón, aclaró por partes: "el proyecto del GPS y posnet es una sugerencia del Ente de Control que recién ingresa hoy, y es probable que cuando se trate se necesite aumentar el porcentaje porque hay que reconocer que eso tiene costos operativos, si vamos a establecer su instalación como obligatoria. Pero quedará para otra etapa".En cuanto al aumento que se trató, explicó: "lo central, que son las dos etapas para aminorar el impacto en un contexto inflacionario de economía local y de crisis, lo hemos analizado al igual que en cada servicio, pero la diferencia es que los taxis no están subsidiados. Es verdad que la SCPL tampoco pero tenía un elemento residual que era el FODE".