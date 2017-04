El Concejo aprobó la emergencia y pide medidas especiales de Nación

En sesión extraordinaria, que finalmente comenzó a las 13.40, el Concejo Deliberante aprobó de manera unánime la declaración de la ciudad en estado de emergencia económica, social, administrativa y financiera, que permitirá al Ejecutivo atender rápidamente algunas de las situaciones que se presentaron tras el temporal que azotó Comodoro Rivadavia.El retraso del inicio de la reunión, convocada para las 8.30, se explicó en la modificación del estatus de la herramienta finalmente aprobada, que pasó a ser resolución a ordenanza, y en algunos cambios que los concejales introdujeron para no renunciar a las obligaciones de control que tiene tanto el Concejo como el Tribunal de Cuentas.La modificación central se introdujo en el artículo 6, donde en el proyecto original se autorizaba al Ejecutivo a contratar empréstitos y crédito público, de los cuales solo tenía que informar a posteriori al Concejo y girar rendición al Tribunal de Cuentas. El artículo aprobado claramente requiere que cualquier tipo de empréstito requiere una previa aprobación del Concejo."UNA SITUACION INEDITA"El presidente del bloque Cambiemos, José Gaspar, consideró que la emergencia permitirá que se supriman muchas cuestiones burocráticas para dar respuestas rápidas. Luego de rescatar el fuerte trabajo "de todos" en el temporal, el edil dejó en claro que "el Concejo no está delegando facultades, ya que todos decidimos introducir algunos cambios en el proyecto enviado".El titular de Chubut Somos Todos, Ricardo Gaitán, explicó: "con esto se brinda al Ejecutivo todas la herramientas para poder paliar la situación que atraviesa la ciudad" y también destacó "el trabajo en conjunto entre Municipio, Provincia y Nación, y el de todas las organizaciones intermedias que actuaron".El concejal del FpV Guillermo Almirón no pudo evitar quebrarse al describir la situación que se está atravesando. "Esto no tiene ningún tipo de antecedentes y va a llevar mucho tiempo la reconstrucción. Destaco la solidaridad de muchísimas personas anónimas, con una voluntad infinita. Hay gente que ha salvado vidas y no se la conoce. A esa gente un agradecimiento enorme", alcanzo a decir, antes de ponerse a llorar.Norma Contreras de Chubut Somos Todos y Cristina Cejas de Cambiemos también rescataron la labor solidaria pero, cada una en su momento, reclamó a la Cámara de Comercio en general y a los comerciantes en general que no se remarquen los precios. "Hay que ser solidarios con la gente y no aprovechar las circunstancias", manifestaron.En las palabras finales, Pablo Martínez de Cambiemos también valoró la respuesta solidaria y el compromiso de Nación y Sirley García del Frente para la Victoria pidió a las operadoras petroleras para que "colaboren en todo lo que pueden, y una forma de hacerlo es dejar de despedir compañeros. Esa es una buena forma de solidaridad".AYUDAS SOCIALESFuera del orden del día y luego de la sanción de la emergencia, los concejales aprobaron algunas expresiones de deseos para que Nación colabore, además de con obras, en distintas acciones que beneficiarán a la gente en problemas.Almirón planteó la necesidad de que se suspenda "el incremento tarifario eléctrico a nivel nacional, teniendo en cuenta las pérdidas materiales. Esto es, dejar en stand by o subsidiar el incremento que estableció Cammesa (distribuidora mayorista eléctrica) a partir de enero porque hay muchos hogares que van a tener que reconstruirse", explicó.El concejal Nicolás Caridi (FpV) pidió que se envíe a la Cámara de Diputados de Nación un pedido desde Presidencia, ayer ejercida por Mario Soto, para que se traten los proyectos presentados por los diputados de Chubut, en especial Santiago Igon, por los que se promueve "duplicar por 90 días las asignaciones: asignación familiar por hijo; hijo con discapacidad; prenatal; desempleo; asignación universal por hijo; embarazo; pensiones honoríficas de veteranos de guerra; y pensiones no contributivas".Para finalizar, también Pablo Martínez solicitó que se requiera una prórroga en el vencimiento de los servicios de agua, luz, gas y teléfono. Las tres solicitudes, como la emergencia, fueron aprobada por unanimidad.