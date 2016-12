El Patagónico | Regionales | COMODORO RIVADAVIA - 30 diciembre 2016 El Concejo avalará el pedido para extender la moratoria impositiva Considerando que ayer vencía el plazo para acogerse a ese plan de pagos con descuento de intereses y que en la última semana concurrieron unas 1.800 personas por día a realizar el trámite, las áreas de Economía y Rentas del municipio enviaron un pedido al Concejo para que analice el lunes extender ese programa hasta el 15 de marzo. El viceintendente Juan Pablo Luque, presidente del cuerpo legislativo, anticipó que hay disposición para avalar la solicitud.

Casi 1.800 personas pasaron ayer por las cajas municipales durante el último día del plan de regularización de deudas impositivas que el 26 de setiembre había lanzado el municipio comodorense.

Según informó el secretario de Economía, German Issa Pfister desde el lunes se registró una gran concurrencia y ya el mismo miércoles los empleados de Rentas terminaron de atender a las 20.

El funcionario lamentó que existiera una conducta masiva de los contribuyentes deudores de concurrir a último momento para realizar el trámite y como hoy habrá asueto administrativo en el municipio, se dio turno excepcional a algunos contribuyentes para que regresen el lunes.

"Se generaron largas colas que no eran necesarias, pero la demanda sobrepasó las expectativas de atención extendida hasta las 16 horas. A esto se sumó que este año antes que termine el mismo se pudo pagar el anual de impuestos 2017 y eso congestionó un poco más", analizó.

A raíz de esa situación y considerando que el municipio había asegurado que esta será la única moratoria que se realizará durante la gestión municipal de Carlos Linares, ayer el secretario de Economía explicó: "enviamos al Concejo un pedido de prórroga, y como terminó el periodo legislativo se analizará el lunes en comisión de receso este tema y si tenemos el visto bueno se estaría prorrogando el plan de regularización. Pero no depende de nosotros, ya hemos hablado con concejales y le dimos los fundamentos. Mucha gente se acercó en este tiempo y algunos por problemas administrativos no pudieron hacer la adhesión y creemos que amerita una prórroga", remarcó.

Mientras, el subsecretario municipal de Ingresos Brutos, Pablo Francavilla, indicó que ayer "desde antes de las 8 había gente haciendo cola para sacar número para ser atendido. Concurrió muchísima gente y la extensión se analizará con el cierre de hoy (por ayer) viendo la cantidad de gente que queda sin atender y la cantidad de morosidad que hay".

Si bien desde 26 de setiembre estaba la posibilidad de adherir a un plan de pago que contemplaba la totalidad de los impuestos y tasas municipales, "la mayor parte que se presentó fue el contribuyente común no comerciante, es decir el que debía Inmobiliario, Automotor y Tasa de Higiene. Fueron los casos de más adhesión, pero también por Ingresos Brutos y Tasa de Comercio e Industria hubo adhesión aunque en menor medida, con los mismos beneficios", explicó.



MAS DE 10 MIL PLANES DE PAGO



El último relevamiento que había hecho Economía, fue el 23 de diciembre y hasta ese momento se habían recaudado cerca de 68 millones de pesos a través de la moratoria, con un registro de 10 mil adhesiones, a partir de la rebaja de los intereses por la deuda.

"Esta semana desde el lunes fue mucha la concurrencia y se atendió a casi mil personas por día y ayer 1.800, seguramente los montos van a variar y el lunes con el cierre y balance del año vamos a tener los números y se va a incrementar bastante", remarcó.

En otro orden Francavilla comentó que tal las estimaciones de la comuna, por cada impuesto del área de Rentas había cerca de un 50% de morosidad, y precisó que es más fácil determinar en ese sector antes que en Ingresos Brutos, porque en este último caso depende de la declaración de la base impositiva que haga el contribuyente por su actividad empresarial o comercial.

Según estimaciones de la cuantificación de la deuda, en Impuesto Inmobiliario, Tasa de Higiene e Impuesto Automotor se bajó el nivel de morosidad de un 50% a un 40% aunque resta poner al día casi 40.000 partidas que tienen deuda.

Asimismo el funcionario de Economía resaltó que no habrá una nueva moratoria y que la ordenanza tributaria de 2017 no contempla descuentos por pago contado, como había antes. En ese sentido destacó que hubo gran adhesión precisamente porque "desde el próximo año no habrá ningún tipo de descuento por deuda".

Además valoró el buen resultado que les dio poner en línea el pago anual 2017 antes de terminar 2016 que podrá pagarse con descuento hasta el 3 de marzo y la modificación de un 10% de descuento por debito automático.

Finalmente expresó que esta moratoria surgió del trabajo que está realizando la consultora contratada por el municipio, la cual seguirá trabajando hasta el 10 de diciembre de 2019.



