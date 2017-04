El Concejo Deliberante aprobó la Emergencia para Comodoro

El Concejo Deliberante declaró hoy a Comodoro Rivadavia en estado de emergencia económica, social, administrativa y financiera. Con esta determinación, el Poder Ejecutivo podrá reasignar fondos y adoptar otras determinaciones para atender las demandas que surgen del temporal. La emergencia durará 180 días.

Entre los argumentos, el presidente del bloque Cambiemos, José Gaspar, fue el primer interlocutor y expresó que "la declaración de una emergencia como la que sancionamos hoy, es muy importante porque va a permitir que muchas cuestiones burocráticas del Estado deban suprimirse para que las respuestas sean rápidas".

Y sostuvo que "podríamos haber dicho: artículo 1, declaramos la emergencia y listo. Pero fuimos mucho más allá, porque aquello que habíamos aprobado con partida específica, que no se podía cambiar, se pueda hacer en función de las nuevas prioridades". Y dejó en claro que el Poder Legislativo no delega sus facultades con esta declaración: "seguiremos teniendo las mismas responsabilidades como cuerpo legislativo".

Por su parte, el presidente del bloque Chubut Somos Todos, Ricardo Gaitán, explicó que "con esto se brinda al ejecutivo todas la herramientas para poder paliar la situación que atraviesa la ciudad". Y destacó "el trabajo en conjunto entre Municipio, Provincia y Nación, y el trabajo de todas las organizaciones intermedias que actuaron".

A su turno, el concejal del FpV Guillermo Almirón no pudo evitar quebrarse al describir la situación que se está atravesando. "Esto no tiene ningún tipo de antecedentes y va a llevar mucho tiempo la reconstrucción. Destaco la solidaridad de muchísimas personas anónimas, con una voluntad infinita. Hay gente que ha salvado vidas y no se la conoce. A esa gente un agradecimiento enorme".

La concejal de Chubut Somos Todos, Norma Contreras, se sumó al agradecimiento a la comunidad, pero también tuvo críticas respecto algunos comerciantes: "no puedo dejar de manifestar y pedir a la Cámara de Comercio un poco de control sobre aquellos que están remarcando los precios. Hay que ser solidarios con la gente y no aprovechar las circunstancias".

Los concejal de Cambiemos, Pablo Martínez y Cristina Cejas también reconocieron el trabajo de gran parte de la comunidad y de los vecinalistas "que en muchos casos trabajan solos y se están haciendo cargo. Como así también a nuestra juventud que ha salido con palas a ayudar", alegó la edil.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

Tras aprobar la emergencia, el concejal Guillermo Almirón pidió una moción para apartarse del reglamento y presentar una nota por secretaría a la Presidencia del Concejo, para "solicitar la suspensión del incremento tarifario eléctrico a nivel nacional, teniendo en cuenta las pérdidas materiales. Esto es, dejar en stand by o subsidiar el incremento que estableció Cammesa a partir de enero, porque hay muchos hogares que van a tener que reconstruirse".

Por su parte, el concejal Nicolás Caridi también pidió que se envíe desde Presidencia "una solicitud a la Cámara de diputados para que se traten pronto los proyectos presentados por los legisladores nacionales de Chubut para "duplicar por 90 días las asignaciones: asignación familiar por hijo; hijo con discapacidad; prenatal; desempleo; asignación universal por hijo; embarazo; pensiones honoríficas de veteranos de guerra; y pensiones no contributivas".

Para finalizar, también Pablo Martinez hizo un pedido para que salga por Presidencia "una solicitud de prórroga en el vencimiento de los servicios de agua, luz, gas y teléfono".