El Patagónico | Regionales - 14 abril 2017 El Concejo Deliberante de Esquel continúa sin poder sesionar El Concejo Deliberante de Esquel no pudo sesionar este miércoles por nuevos incidentes que se generaron en el recinto y que esta vez involucró a personal municipal que irrumpió en el recinto cuando se iba a tratar un plus para los empleados del área de Hacienda.

La semana pasada había sucedido lo mismo pero, en aquella ocasión, la manifestación la protagonizaron militantes de Derechos Humanos.

El Concejo Deliberante de Esquel sigue sin poder retomar sus sesiones. El miércoles, en un nuevo intento tras la reunión frustrada del jueves pasado, personal municipal y dirigentes del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Esquel (SOEME) irrumpió en el recinto e impidió que el encuentro se llevara a cabo.

El parlamento municipal de la ciudad cordillerana no había podido sesionar el jueves pasado. En aquella ocasión, en la sala se hicieron oír militantes de Derechos Humanos que descargaron su bronca contra el presidente del Cuerpo, Jorge Junyent, de la Alianza Cambiemos, a quien repudiaron por la posición que asumió el 24 de marzo, día en el que pidió que también hubiera "justicia" para las víctimas de la subversión.

En su acto de protesta, los referentes de organismos de Derechos Humanos fueron al Concejo con la ofrenda floral que Junyent, en nombre de la municipalidad, había dejado el pasado 24 de marzo en la Plaza de la Memoria donde, luego del discurso del edil, se generó un duro cruce de opiniones.

Fuera del ordenamiento legislativo Maria Gauna, de la Asamblea por los Derechos Humanos, hizo oír su voz para pedir que Junyent se disculpara ante la comunidad, algo que no ocurrió pese a que varios concejales del Frente para la Victoria se sumaron al reclamo. En el medio de los gritos, la sesión se dio por suspendida.

El miércoles ocurrió algo similar, pero en esta ocasión el reclamo fue de los empleados municipales que se hicieron presentes para impedir el tratamiento de un plus para personal de Hacienda. Nuevamente hubo gritos, en este caso forcejeos, y finalmente se produjo el desalojo de la sala por parte del personal policial.





