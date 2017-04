El Concejo le pedirá a Provincia que levante el veto a la Ley de Emergencia en Violencia de Género

El titular de la Comisión número 2 del Concejo Deliberante , el edil de Cambiemos Pablo Martínez, se reunió ayer con la diputada provincial Viviana Navarro del Frente para la Victoria, con quien analizó los dos proyectos en materia social que fueron aprobados por la Legislatura, pero luego vetados por el Ejecutivo provincial. Se trata de la ley para declarar la Emergencia pública en materia de Violencia de género y la legislación destinada a la creación de un fondo para financiar los Servicios de Protección de Derechos de toda la provincia.Se debe recordar que la problemática de violencia de género como la situación crítica del Servicio de Protección de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, fueron temáticas permanentes de la Comisión 2 durante 2016, aunque sin demasiados avances ni respuestas por parte del Gobierno provincial a las gestiones realizadas en el seno del Concejo Deliberante.Durante el encuentro desarrollado con la diputada Navarro, Martínez tomó conocimiento detallado respecto al veto de los dos proyectos aprobados con fuerza de ley por la Legislatura provincial. Y a su terminó criticó a la ministro Leticia Huichaqueo porque "debido a su ausentismo en nuestra ciudad no se pudo avanzar en estos temas".El concejal también remarcó la necesidad de "buscar fuentes de financiamiento para que estas políticas públicas sean consecuentes en el tiempo" y anticipó que volverán a gestionar por presupuesto para estas problemáticas. "Debemos plantear nuevamente las necesidades para estas políticas de género, así como un servicio dotado de herramientas y presupuesto que se destina principalmente a atender sectores vulnerables de nuestra comunidad", señaló.NAVARRO SE REFIRIO AL ORIGEN DE LOS FONDOSLa diputada Navarro, en tanto, al referirse a ambos proyectos, explicó que el financiamiento "para reforzar los Servicios de Protección de toda la provincia, se trataba de un fondo que Lotería del Chubut debía transferir mensualmente al Ministerio de Desarrollo y Familia de la Provincia, fondo que no se actualizaba desde hace 20 años".En cuanto al presupuesto requerido, la legisladora especificó que "era el equivalente a 800 asignaciones universales sin el adicional de zona patagónica", para lo cual consideró que "no representaba un fondo excesivo para las arcas de la provincia, sino un monto propicio teniendo en cuenta el bajísimo presupuesto que se asignó al Ministerio de Familia".En cuanto al proyecto de declaración de emergencia en violencia de género, la diputada expresó: "actualmente existe un problema gravísimo en la provincia y de alguna manera sancionar una emergencia de este tipo era poder disponer de recursos extraordinarios para prevención, campañas y que haya más cordones de contención para las mujeres que están siendo violentadas no solamente en las grandes urbes sino también en el interior de la provincia".