El Concejo le pidió al IPV que exima cuotas a los afectados por el temporal

Al no recibir el proyecto ni los dictámenes desde el Poder Ejecutivo, ni un nuevo informe del Ente de Control de Servicios Públicos, ayer el Concejo Deliberante resolvió no tratar el pedido de incremento tarifario planteado por la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) ni la eximición del pago de los servicios de electricidad y de agua y cloacas a los afectados por el temporal Pese a la presencia del secretario municipal de Infraestructura, Abel Boyero y del titular del Ente, Luis Ferrero, quienes pasaron por el Concejo antes del inicio de la sesión, los concejales cumplieron con lo adelantado el lunes a El Patagónico, cuando aseguraron que sin la información de respaldo no iban a tratar ninguno de los dos temas relacionados con los servicios de la cooperativa.Para despejar cualquier duda y con la presidencia de Maximiliano Sampaoli, por las ausencias del viceintendente Juan Pablo Luque y el edil Mario Soto, los concejales decidieron comenzar la sesión pasadas las 12.30, todo un récord frente a lo que son las históricas demoras de los inicios de las reuniones parlamentarias.BANDERAS DEL PUEYRREDONCon la presencia de damnificados del barrio Pueyrredón en la barra, donde se ubicaron con sus banderas de reclamo, la sesión comenzó con las objeciones de los concejales Norma Contreras y Ricardo Gaitán, de Chubut Somos Todos y del radical Pablo Martínez por "la falta de información" y por el destrato que los ediles tuvieron el miércoles 11, cuando no se los dejó participar de la reunión que el Ejecutivo mantuvo en la Intendencia con habitantes de ese barrio y del Juan XXIII.Gaitán también cuestionó al Ejecutivo, en especial al secretario de Gobierno, Máximo Naumann, por considerar el miércoles, en declaraciones a Radio Del Mar, que el aumento y la exención podrían ser tratados ayer, si es que a primera hora se enviaban los respectivos proyectos.De todos modos, algunos funcionarios del Ejecutivo recibieron felicitaciones o muestras de respaldo por el trabajo realizado, ya que Contreras destacó el accionar del subsecretario de Coordinación Económica, Juan Khouri, y la radical Cristian Cejas hizo lo propio con los responsables de Salud, Carlos Catalá y Jorge Espíndola.NO ESTABA PREVISTOPor el oficialismo, el concejal Guillermo Almirón más que defender al Ejecutivo indicó que el Concejo no tenía previsto tratar ayer los temas porque, precisamente, carecía de la documentación de respaldo, pero aseguró que desde el cuerpo legislativo y desde el municipio "se están haciendo cosas" para atender "tanto la urgencia como la emergencia".En ese sentido, tras destacar el proyecto para contemplar la situación de los electrodependientes, presentado por el radical José Gaspar, Almirón insistió en advertir que los concejales no tratarán ningún incremento sin la correspondiente estructura de costos y adelantó la convocatoria a una reunión, que se celebrará la semana próxima, entre el Ejecutivo y la SCPL.El concejal advirtió que, en ese encuentro, los concejales buscarán que se defina de qué manera "no se les cobrará, por lógica, el servicio a los vecinos que siguen sin tenerlo desde que se desató el temporal", puntualizó, lo que generó los aplausos de los habitantes del Pueyrredón, que previamente habían hecho lo propio con las palabras de Contreras.PRECIO DE LAS GARRAFASAdemás del rechazo a la construcción de la central nuclear y el pedido al IPV de exención de cobro de cuotas a los afectados por el temporal, los concejales aprobaron la expresión de deseos para que los gobiernos provincial y municipal definan trabajos y obras para contener el avance del mar sobre la calle Arenales, en el frente costero del barrio Presidente Ortiz.A partir de la presentación de Sirley García (FpV), los concejales también pidieron al Ministerio de Hidrocarburos de la provincia que avance con el Ministerio de Energía de Nación en la firma de un convenio para controlar el precio de las garrafas de gas en Comodoro Rivadavia, y eximir del pago de los impuestos y tasas municipales a la Asociación Protectora de Enfermos de Cáncer.