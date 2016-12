El Patagónico | Regionales | CONCEJO DELIBERANTE - 17 diciembre 2016 El Concejo manifestó dudas sobre el inicio de obras municipales en el ex pañol de YPF El ex pañol de perforaciones de la compañía petrolera en Kilómetro 5 fue cedido a la Municipalidad bajo la figura de "permuta" en 2013, aunque hasta la fecha no se tiene el título de propiedad.

Preocupa a los concejales el inicio de inversiones municipales en ese lugar y bajo esas condiciones, a partir de las restricciones presupuestarias que se prevén para 2017.

Así lo planteó Pablo Martínez, concejal de "Cambiemos", quien durante la sesión ordinaria del jueves presentó un pedido de informes dirigido al Ejecutivo municipal sobre el destino que se darán a las tierras del ex pañol de perforación de YPF.

Se trata de un predio de más de 75.600 m2 de superficie ubicado sobre la Avenida del Parque, que fue cedido a la Municipalidad bajo la figura de "permuta" a inicios de 2013, en el marco de un convenio que involucró otras tierras de la operadora, pero que a la fecha no han sido titularizadas.

Martínez planteó que en el lugar ya comenzaron algunas intervenciones, como la demolición del cerco perimetral, con lo que pretenden conocer no solo el proyecto a llevar a cabo sino además cuáles serán las vías de financiamiento.

Las versiones extraoficiales señalan que en el lugar se producirá un loteo con servicios que luego será ofrecido en subasta, con lo que el concejal manifestó que de ser así, se destinará una importante inversión de fondos públicos a una obra que no es prioritaria en un contexto anual que se proyecta con varias restricciones presupuestarias.

Así, planteó que podrían buscarse otras formas de financiamiento en vez de utilizar fondos de rentas generales, como podría ser la aplicación de un fidecomiso, como ya se ha hecho en barrio Industrial con la pavimentación. "Hay otras prioridades en sectores que necesitan cuestiones concretas, antes que invertir en la dotación de servicios para ese sector", sostuvo el concejal y reiteró las restricciones presupuestarias.

Además, recordó: "todavía no están los títulos traslativos, y empiezan a invertir en eso sin tener la propiedad". E insistió sobre el manto de dudas que tiñe hoy el vínculo y la relación de esta ciudad con YPF, y que se hace extensivo por ende a los acuerdos que no terminaron de cerrarse legalmente.



CANJE DE DEUDA



Martínez recordó en ese contexto lo que había sido planteado durante la misma sesión del jueves sobre el incumplimiento de la operadora en los plazos para informar los montos de inversión que volcará en esta ciudad a partir del convenio transaccional que acordó con la comuna. Se trata de un compromiso adquirido como canje del cobro del VDePIM, que la Municipalidad debería percibir por la ocupación de tierras del ejido para la actividad petrolera.

El VDePIM (Valor de Pérdida de Impacto Municipal) es un canon puesto al cobro de las operadoras petroleras con actividad en el ejido de Comodoro Rivadavia, respecto a la ocupación del espacio por pozos y radios de seguridad. Desde la creación del tributo en la década del 90 solo habilitó procesos de judicializaciones, con la excepción de algunos canjes de tierras que determinadas petroleras hicieron para cancelar deudas, como el caso de YPF.

Fuente: