El consejo del hijo de Julio López a la familia de Santiago

El hijo de Julio López estuvo presente este viernes en la multitudinaria manifestación que se realizó en Plaza de Mayo a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado.

Rubén, apoyó la causa desde el primer momento y se puso a disposición de los familiares para lo que necesiten. "Les diría que confíen en la Justicia, pero que la controlen. Tienen que estar permanentemente atrás", sugirió el hombre que busca a su padre desde el 18 de septiembre del 2006.

El hijo de Julio López negó similitudes con lo sucedido con su padre "porque en el caso de mi viejo es presunta desaparición, porque nunca se pudo comprobar que un agente del Estado haya sido partícipe. Lo que no significa que no haya sido. Pero hasta que no haya pruebas realmente, vamos a confiar en lo que dice la Justicia". "Presunta desaparición, mi viejo; y desaparición forzada de Santiago", resumió.

"Hay que esperar que la Justicia esté a la altura de la circunstancia y que investigue realmente. Y si no están capacitados o están presionados, que lo digan o que den un paso al costado. Es lo mejor que pueden hacer. Lo vivimos nosotros durante muchos años esto de que la Justicia no sabe investigar. Si no saben, renuncien y a su casa", exigió López.