El Patagónico | Regionales - 19 mayo 2017 El Consejo de Discapacidad realiza su primera asamblea de este año "Necesitamos comprometer al conjunto de la sociedad y que se socialice todavía mucho más la temática, necesitamos seguir empujando el carro para lograr mejores presupuestos, una serie de oportunidades que se merece esta área y que son complejas", afirmó el ministro de Salud, Ignacio Hernández, durante la apertura.

El ministro de Salud del Chubut, Ignacio Hernández, encabezó ayer en Rawson la apertura de la "XL Asamblea Ordinaria del Consejo Provincial de Discapacidad". Es organizada a través de la Dirección Provincial de Atención Integral de la Discapacidad y cuenta con la participación de representantes de organismos gubernamentales y no gubernamentales de toda la provincia.

La apertura tuvo lugar en horas de la mañana, en instalaciones de la Secretaría de Cultura de la provincia, ámbito donde las actividades se extenderán hasta mañana. Hernández estuvo acompañado por el secretario de Cultura de la provincia, Matías Cutro; el subsecretario de Programas de Salud, Mariano Cabrera; y el director provincial de Atención Integral de la Discapacidad, Marcelo Ortega.

Hernández resaltó: "lo único importante es que los distintos grupos, las distintas instituciones, los distintos estamentos, tanto públicos como privados, podamos trabajar juntos, articuladamente, porque la discapacidad no es una temática particular de Salud, no es una temática de un grupo que la tenga apropiada, sino que es una temática de la sociedad, que la tenemos que trabajar en conjunto, que conlleva un fuerte compromiso, pero también un fuerte caudal de trabajo".

A su vez indicó: "necesitamos comprometer al conjunto de la sociedad y que se socialice todavía mucho más la temática, necesitamos seguir empujando el carro para lograr mejores presupuestos, una serie de oportunidades que se merece esta área y que son complejas" afirmó. Agregó que "hay muchísima gente en la vida cotidiana y real que necesita alcanzar un derecho al cual estamos obligados a cuidar, defender y ayudar", explicó.



POLITICAS PUBLICAS



A su turno, el director provincial de Discapacidad, Marcelo Ortega, recordó: "la Asamblea del Consejo Provincial de Discapacidad se había programado para el pasado 3 de abril primeramente, pero se debió suspender por la emergencia climática que afectó principalmente a Comodoro Rivadavia, razón por la cual se reprogramó para esta fecha".

"La idea es poder dinamizar el Consejo Provincial de Discapacidad y empoderar a cada uno de los distintos organismos que tienen algún tipo de responsabilidad en esta temática: Salud, Familia, Educación, Trabajo, Gobierno, Derechos Humanos, Transporte, la obra social Seros, Deportes, Cultura y los Municipios; así como a las instituciones privadas y las organizaciones no gubernamentales, para apoyar a las personas con discapacidad en los derechos que los asisten las legislaciones provincial, nacional e internacional", sostuvo Ortega.

"El Consejo Provincial de Discapacidad debe traccionar las políticas públicas que queremos llevar adelante", resaltó.

En esta línea, el referente provincial precisó que quieren "adecuar nuestra legislación provincial en materia de discapacidad, que es del año 2006, a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional en nuestro país", agregando que "para eso queremos crear comisiones de trabajo, con representantes de la Legislatura".

Además, Ortega comentó: "también estamos dando pasos en lo que tiene que ver con la accesibilidad web".

El programa de actividades se extenderá hasta hoy e incluye los siguientes temas: el Abordaje de los ejes a desarrollar en Salud, Educación, Trabajo y Accesibilidad, con una puesta en común de estrategias tanto a nivel provincial como municipal; y la Conformación de Comisiones de Trabajo en Autismo, Legislación, Educación y Municipios.

Además, la agenda prevé la exposición del doctor Allen Winter sobre Trastornos del Desarrollo; la presentación del doctor Fernando Solla, de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), sobre la vinculación entre Transporte y Discapacidad; y finalmente una reunión con la Comisión de Legislación Social, Trabajo y Salud de la Honorable Legislatura Provincial, a efectos de actualizar el Digesto Jurídico.





