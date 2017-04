El corto que reúne 100 comentarios machistas

"Si te ven jugar con los niños te llamarán marimacho", "¿Informática? ¿No prefieres baile, que la falda te queda tan linda?", "¿Qué pasa, tienes la regla?", "Si me dejas hago una locura", "Si me dejas te mato". Son algunas de las frases que las niñas y mujeres escuchan cientos de veces a lo largo de su vida. Están reunidas en un corto que se viralizó por estos días en las redes bajo el título de "¡Qué niña más bonita!" y volvió a abrir el debate sobre la violencia machista que se trasluce en las palabras.

que linda niña

El video surgió en el marco de un concurso de cortos para alumnos del Instituto Diego Siloé de Albacete en España. Fue realizado por una alumna Alicia Ródenas, de 17 años, que es quien lee las 100 frases machistas.

Para realizarlo Ródenas se basó en un texto que lleva el mismo título de "¡Qué niña tan bonita!" que publicó en su perfil de Facebook y en una web feminista la madrileña Ro de la Torre.

La escuela de Albacete difundió el video en Youtube y rápidamente se viralizó y generó cientos de mensajes. "Los comentarios que más me gustan son los de la gente que me dice que ha cambiado su actitud después de ver el vídeo", le contó Ródenas al diario El País. "Hay que empezar desde pequeños. Si no, es muy difícil aprender que decir estas cosas está mal" y que, por ejemplo, si una niña quiere jugar a fútbol no hay por qué necesidad de impedírselo, que no está bien soltar comentarios machistas y luego aducir que "era broma" y que es una barbaridad preguntarle a una mujer violada qué llevaba puesto.