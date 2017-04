El Patagónico | Deportes - 25 abril 2017 El crack celebró el triunfo pero no mencionó su récord

Lionel Messi escribió ayer un mensaje en Facebook en el que celebró el triunfo de Barcelona en el clásico ante Real Madrid por 3-2 en el estadio Santiago Bernabéu pero no hizo mención a la marca de 500 goles en el club a la que llegó luego de su doblete.

"Fuimos al Bernabéu a ganar para poder seguir luchando por la liga. Queda aún mucho camino, pero nos volvimos con la alegría de haber dado un paso importante", publicó Messi en su perfil oficial de Facebook (@LeoMessi).

Sin mencionar los 500 goles a los que llegó por el doblete marcado ante el clásico rival, el rosarino destacó la victoria que le permitió a Barcelona alcanzar a Real Madrid, que tiene un encuentro menos cuando restan cinco fechas para el final de la temporada.

Luego del agónico triunfo, Messi, quien lidera la tabla de goleadores de la Liga con 31 tantos, no se entrenó a la par del grupo pero no corre riesgo su presencia en el próximo compromiso que será mañana ante Osasuna en el Camp Nou.





