El Patagónico | País/Mundo - 16 enero 2017 El crédito al sector privado se redujo 8% en términos reales durante 2016 Los préstamos al sector privado totales crecieron 30% en 2016, lo que implicaría una caída de casi 8% en términos reales, de acuerdo con un informe de la consultora Ecolatina difundido ayer.

"Diciembre fue el quinto mes consecutivo en que el crédito al sector privado creció por encima de la inflación. A contramano de lo ocurrido durante la primera parte del año, el principal impulso vino por el lado del financiamiento en moneda local. Pese a este resultado, en 2016 el crédito cerró en rojo: los préstamos al sector privado totales crecieron sólo 30% en el año, lo que implicaría una caída de casi 8% en términos reales conforme a nuestras estimaciones", señaló.

Sin embargo, el comportamiento del financiamiento no fue homogéneo: mientras que en 2016 los préstamos en dólares se triplicaron, los nominados en pesos crecieron 16,5% (-17% en términos reales).

Según el informe, esta dinámica obedeció a la política monetaria contractiva: las tasas de interés positivas en términos reales fomentaron el ingreso de dólares y aumentaron la oferta crediticia en moneda extranjera, al costo de encarecer al endeudamiento en pesos.

A pesar de que desde la segunda mitad del año pasado las tasas de interés de los préstamos vienen cediendo (entre noviembre y diciembre bajaron más de 2 puntos porcentuales en promedio), considerando el retroceso de la inflación esperada, en términos reales el costo del financiamiento se mantuvo estable (en torno a 4% anual), calculó Ecolatina.

"La noticia en torno de la recuperación del crédito es más alentadora teniendo en cuenta que la mejora respondió no sólo al aumento de los préstamos en dólares (desde el arranque del año venían en ascenso), sino también al despegue de aquellos nominados en moneda local", indicó.

En el último bimestre de 2016, el crédito en pesos al sector privado creció 7,2% (el valor más alto desde 2012 al descontar la suba de precios), destacándose particularmente el incremento del mes diciembre (+4,7% mensual en términos nominales, marcando un máximo histórico en términos reales para el mes).

El buen comportamiento del fondeo en pesos de los últimos meses fue generalizado: los préstamos a las empresas aumentaron 4,3% en diciembre, mientras que el financiamiento orientado al consumo exhibió una suba de casi 5% en el período, impulsado fundamentalmente por las compras con tarjetas de crédito (aumentaron 6% en el mes, que en términos reales marca el mayor avance para un diciembre desde 2011).

Los números positivos del crédito de los últimos meses están en línea con las señales de recuperación de la actividad sobre el cierre de 2016.

La liquidez excedente de moneda extranjera en manos de los bancos, producto del éxito del blanqueo de capitales, podría profundizar esta tendencia positiva de cara a los meses venideros.

"Sin embargo, no consideramos que en los próximos meses vaya a haber un cambio significativo en las condiciones crediticias: en su objetivo por contener el alza de precios, el BCRA seguiría sosteniendo las tasas de interés en terreno positivo en términos reales", señaló la consultora.

"Con un costo del endeudamiento bancario que se mantiene por arriba del alza de los precios, el incremento de los préstamos sólo podrá ser posible en la medida en que las perspectivas de la economía sean auspiciosas", puntualizó.

Fuente: