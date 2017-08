El cuestionamiento de Mirtha Legrand a Jorge Lanata por su separación

Este sábado, Jorge Lanata estuvo como invitado en el programa de Mirtha Legrand, en donde habló de todo: desde política hasta temas personales.

Durante la charla íntima, la conductora le preguntó al periodista sobre su separación: ¿Usted está separado?, a lo que Lanata contestó: "Si, hace dos años me separé".

Para sorpresa de muchos, la diva reprochó: "¿Te donó un riñón y te separaste, cómo te separás de una mujer que te donó el riñón?". Algo sorprendido, Lanata aclaró: "Porque no es que me donó el riñón para que no me separara".

"Sara es divina, yo la quiero, no podría no quererla, tengo una hija con ella, y voy a verla y a estar con ella toda la vida, de una manera u otra. Ahora, yo no puedo dejar que una cosa así se mezcle en otros ámbitos, no tiene nada que ver", agregó.

"Yo como con Sara y con Lola, el otro día fue el cumpleaños de Lola -su hija mayor- y comimos los cuatro, es mi familia", completó dando a entender que la relación sigue intacta.