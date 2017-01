El Patagónico | País/Mundo - 22 enero 2017

El cura de la villa del Bajo Flores criticó una posible baja a la imputabilidad de menores

"Rebajar la edad de imputabilidad no es la solución a un problema de alta complejidad que requiere enfoques multidisciplinarios, no caerle a los menores con una fuerza que no empleamos con los adultos", señaló el cura Gustavo Carrara, párroco de la villa 1-11-14 del Bajo Flores porteño.