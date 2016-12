El debate por el "barril criollo"

El ministro de Energía de Neuquén, Alejandro Nicola, defendió la necesidad de analizar "de manera inteligente" el precio del petróleo en el mercado interno y se refirió a la propuesta del ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, que planteó llevar el precio del barril a u$s 55, para setiembre de 2017.

"La decisión del Gobierno nacional es plantear a las operadoras y refinadoras un sendero de búsqueda de precio de equilibrio entre el criollo y el internacional", explicó, pero aclaró: "la postura de la provincia es pedir un piso garantizado para el barril criollo, aunque no hemos dicho de cuánto, pero está en la mesa de discusión. No queremos un techo", aseveró.

"Durante muchos años el barril estuvo a u$s 110 o u$s 120 y a nosotros nos pagaban u$s 40. La provincia ya hizo un aporte al resto del país de miles de millones de dólares", recordó Nicola.

En relación con los costos para la perforación en no convencionales, mencionó que "hoy, están por debajo de los u$s 10 millones y -según las operadoras- si se llega a u$s 7 u u$s 8 millones (por pozo), el negocio es perfectamente viable".

Indicó que "ahora, después de la audiencia pública, tenemos un precio reconocido y se definieron condiciones que hacen que la industria se pueda desarrollar".