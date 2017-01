El Patagónico | Deportes - 13 enero 2017 El "Depo" tiene nueva Subcomisión de fútbol y flamante cuerpo técnico El ex DT Carlos Soto preside la Subcomisión, mientras que el entrenador de Primera, Reserva y Séptima será Javier Guerreiro, quien estará acompañado por el preparador físico Federico García.

El Club Deportivo Sarmiento renovó parcialmente la subcomisión de fútbol de la institución. La nueva comisión está presidida por el ex director técnico, Carlos Soto.

Asimismo, los dirigentes decidieron incorporar a Javier Guerreiro como entrenador para la Primera, Reserva y Séptima división. El DT estará acompañado por Federico García como preparador físico.

En los últimos días de diciembre, más de treinta simpatizantes, ex técnicos, ex jugadores y allegados al "Depo" mantuvieron reuniones a los fines de conformar una nueva subcomisión, para organizar el proyecto futbolístico de la institución.

En ese marco, analizaron los tres proyectos presentados para trabajar en la dirección técnica y preparación física de las cinco divisiones. Carlos Rodrigues, Raúl Baglioni (ambos dirigieron al equipo a mediados de la década pasada) y Javier Guerreiro fueron los entrenadores que acercaron sus propuestas.

Finalmente, los dirigentes decidieron brindar la oportunidad al joven Guerreiro, en función de las buenas referencias por los trabajos realizados en divisiones inferiores de diversos equipos de Comodoro Rivadavia.

El flamante cuerpo técnico convocó a todos los jugadores del club e interesados en conocer el proyecto, a la presentación que tendrá lugar este lunes a las 19:00, en la cancha "Pampa" Zaldúa.



OBJETIVOS

En líneas generales, la nueva subcomisión pretende conformar un plantel competitivo para afrontar su participación en la división A de Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia. Luego de esta primera etapa, se proyecta volver a participar en un torneo regional en 2018.

Asimismo, priorizaran el trabajo en las divisiones formativas, con el objetivo de presentar jugadores juveniles en los clubes de fútbol profesional de Buenos Aires.

Para afrontar los costos económicos, el grupo de trabajo está finalizando la organización de una rifa con premios de dinero en efectivo, autos y terrenos. La misma tendrá sorteos a lo largo del año.

También se organizó un torneo de futbol en la cancha de césped sintético, que se iniciará el viernes 20 de enero.

Por último, se informó que la subcomisión quedó conformada por el presidente Carlos Soto, el vicepresidente Claudio "Chapa" Gonzales, la secretaria Viviana Riffo, la tesorera Analía Cretton, la protesorera Norma Avendaño y el prosecretario Walter Herro.

También están los vocales Guillermo Mosqueira, Sergio Gonzales, Edgardo Herrero, Mauro Castillo, Felicinda Vargas, Luis Fanjul, Bruno Alfredo, Mario Albistur, Hugo Angeloff, Marcelo Pérez, Luciano Clementi, Jorge Juárez, Horacio Curruman, José Ñanco, Cristian Riffo y Marcelo Molina.

Fuente: