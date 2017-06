El desarrollo de la cultura comodorense fue analizado por referentes regionales

El foro "Diálogos Culturales al Sur" se desarrolló ayer en el auditorio del Centro de Información Pública. El encuentro comenzó con la mesa "Escenarios culturales. Memorias y marcas de época" donde participaron los poetas Jorge Spíndola, Ezequiel Murphy y María José Abeijón; el periodista Daniel Alonso; el artista visual José Luis Tuñón; el escritor Rubén Gómez y la muralista Carolina Barrientos.El espacio fue coordinado por las docentes universitarias Beatriz Escudero y Susana González y cada orador podía exponer libremente y reflexionar en torno a la cultura de Comodoro Rivadavia.En ese sentido, Daniel Alonso, exsecretario municipal del área, recordó la difícil tarea de difundir la cultura hace treinta años."Las luchas desiguales que libraban los medios de comunicación hace 30 años contribuían a que las coberturas de las actividades de los artistas locales sean sinceramente un privilegio. Teníamos muy pocos recursos donde se hacía muy difícil para nosotros difundir la cultura porque no existía el (servicio de televisión por) cable o internet. Era tan difícil que no era posible identificar a los creadores de todo un universo de desarrollo cultura. El hecho cultural tiene que intentar llegar a la gente pero es una tarea desigual", sostuvo Alonso.Mientras que Spíndola manifestó que la cultura permite generar lazos de solidaridad y hermandad como los que se observaron después del temporal vivido en Comodoro Rivadavia."En el medio del temporal, se vio cómo seguimos ofreciendo estos brazos de solidaridad que nos da la ausencia del Estado. Pero no hay que olvidarse que aquello que no vimos durante mucho tiempo y que fue demonizado durante siglos, nos empujó a sentir vergüenza de ser de origen popular como en la década del 70 o 80 y que sigue pasando en la actualidad", realzó.UNA SEGUNDA ETAPALa jornada continuó con la mesa "Escenas de cultura. Identidades y diálogos", coordinadas por Alejandra Koroluk y Escudero donde se analizaron los modos y prácticas de producción cultural donde el eje estuvo puesto en las posibilidades que ofrece poner en diálogo a los propios referentes culturales con las piezas que ellos mismos producen y crean; pensar en las dinámicas que proponen y de las cuales son partícipes.En este sentido, Koroluk sostuvo: "la idea es realizar otras jornadas para seguir compartiendo y dialogando con los hacedores culturales de esta ciudad. Por suerte venimos trabajando de hace tiempo con esto con muchos artistas".La segunda parte del foro se desarrollará en septiembre-octubre cuando se lleve a cabo la mesa "Escenas de intervención. Las estéticas juveniles en el espacio público".Será una invitación a pensar los espacios públicos, los modos de intervención y participación de los jóvenes en el entramado de los barrios de esta ciudad como también acercarse a las expresiones y a los espacios para pensar las estéticas contemporáneas desde las sensibilidades presentes.