El descargo de Lali por las repercusiones de su frase sobre el sexo

"¿Sos una persona de disfrutar y de gozar de los placeres?", le preguntaron en una entrevista con la revista Viva. "Total: me encanta morfar, me encanta coger, me encanta todo", contestó ella. agregó: "como me encanta lo placentero, cuando no me encuentro en ese lugar, me siento incómoda".

A pesar de que en la nota hablaba sobre su carrera, su salto al teatro menos comercial con la obra Las brujas de Harlem, y su relación con su familia, lo que más llamó la atención fueron estas declaraciones, bien picantes para el perfil más juvenil que suele tener.

El lunes a la noche, entonces, Lali se despachó con u sugerente mensaje en Twitter. "Cuando el foco está siempre en lo irrelevante innecesariamente.... Buenas noches lindos y queridos", escribió.

