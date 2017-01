El desierto de Sahara se cubrió de nieve

En pleno invierno, la temperatura por las noche pude llegar a descender hasta -15º C. Por el contrario, durante el día oscila en los 40º C. Las características de la zonas del norte del desierto posibilitan estos episodios, ya que está relativamente cerca del mar y no muy lejos de la cordillera Atlas. Cuando uno se aleja cada vez más al sur, visualizar nieve resulta menos probable.

shara 22.jpg Al norte del desierto más caluroso del mundo, existen más probabilidades de este acontecimiento climático por su cercanía al mar y a la gran cordillera Atlas. Karim Bouchetata





"La nieve sí que puede cubrir de blanco las dunas o paisajes desérticos de zonas como el Sahara. Esto suele ocurrir especialmente por la noche, cuando el mercurio se desploma. Si una masa de aire húmeda llegase desde el Mediterráneo hasta cualquier punto del Sahara (evitando la barrera de las montañas del Atlas, responsables de la sequedad de este desierto), podría provocar alguna nevada" aseguró el meteorólogo Jovi Esteve al diario El País.

Aïn Séfra cuenta con una población de alrededor de 35.000 habitantes y se encuentra situada cerca de 28 millas al Este de la frontera con Marruecos. Se la denomina la "puerta del desierto" por su proximidad geográfica a uno de los desiertos más grandes del mundo. Fundada en 1881, fue el epicentro de este espectacular acontecimiento climático.

shara1.jpg Este fenómeno puede ocurrir especialmente por la noche, cuando el mercurio más se desploma. Karim Bouchetata





El meteorólogo Esteve aseguró: "La nieve en el Sahara no es normal, pero no es tan extraña. Las nevadas en esta ciudad argelina pueden deberse a la gota fría que se originó al oeste de Portugal el viernes 16 de Diciembre. Ese temporal ha viajado por el norte de África, pasando de Marruecos a Argelia".