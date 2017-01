El día que estuvo internado en esta ciudad

A lo largo de 70 años de carrera, Horacio Guarany estuvo en Comodoro Rivadavia una infinidad de veces, primero invitado por el Centro Catamarqueño y luego por distintos amigos productores que lo trajeron a esta ciudad donde también tuvo muchos amigos.El cantautor además tuvo un paso por Comodoro no tan feliz. Fue el 10 de enero de 2005, cuando Guarany, camino a Los Antiguos para cerrar la Fiesta Nacional de la Cereza, sufrió una fuerte descompensación en la ruta, donde fue salvado por Carlos Torres Vila, quien se dio cuenta de que algo raro pasaba y lo despertó.La presión arterial del autor de "Volver en vino" era 21-13, y con criterio atinado se decidió volver a Comodoro Rivadavia, donde fue internado en Clínica del Valle.Un mes después, Guarany ofreció una conferencia de prensa en la que se refirió al accidente cerebro-vascular que sufrió: "realmente estoy vivo de pedo", sostuvo con su particular gracia y como paso previo al asegurar: "la sal y la grasa quisieron tirar al cantor, pero no lo pudieron voltear", sostuvo orgulloso y desafiante.