El diputado Conde pide explicaciones por el alquiler de un inmueble a Varga

El presidente del bloque de Cambiemos de la Legislatura, elevó un proyecto de resolución pidiéndole al Poder Ejecutivo que remita copia del expediente donde consta el alquiler de un inmueble propiedad del exvicegobernador y actual asesor del Ministerio de Coordinación de Gabinete, Mario Vargas en el que funciona la delegación Esquel de la Dirección Provincial de Atención Integral de la Discapacidad.

El diputado provincial de Cambiemos, Eduardo Conde, presentó en la última sesión de la Legislatura un proyecto de resolución por el que pide informes al Poder Ejecutivo por el alquiler que Provincia hace de un inmueble del exvicegobernador y actual asesor del ministerio de Coordinación, Mario Vargas.

El inmueble alquilado, a partir de un decreto firmado por el propio gobernador Mario Das neves, es para la Dirección Provincial de Atención Integral de la Discapacidad con sede en Esquel, dependiente de la Subsecretaría de Programas de Salud.

En el Decreto consta que Vargas es agente del Ministerio de Coordinación de Gabinete de la Provincia del Chubut y que al ser funcionario es incompatible la contratación de la Administración Provincial, salvo excepciones específicas. En la documentación, se solicita la contratación "en virtud de resultar su propietario único proveedor".

"Motivó la iniciativa el hecho de que se trata de un figura pública como es Mario Vargas. Fue vicegobernador en la época de Das Neves y actualmente está ligado al Gobierno como funcionario. En este caso, tiene una propiedad en la ciudad de Esquel que pone a disposición del Gobierno provincial cuando sabemos que es agente del Ministerio de Coordinación, está vinculado al Estado", expresó Conde.

Argumentó: "Esquel es una ciudad donde hay muchas alternativas para alquilar un inmueble. No hablamos de una comuna como Aldea Abeleiro donde hay pocos sitios disponibles. Esto me hace pensar, salvo que el expediente cuando llegue me indique otra cosa, que esto es un arreglo más que hacen los políticos pasando por alto las leyes y haciéndolo en su propio beneficio".

Afirmó: "no puede ser que Vargas tenga el único inmueble en condiciones en Esquel para el fin que fue alquilado, apelando a un procedimiento de excepción. Espero que, con la información que envíe el Ejecutivo, se pueda aclarar esta situación porque me parece notoriamente irregular".