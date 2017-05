El Patagónico | Regionales | CAMMESA - 06 mayo 2017 El diputado Conde se pronuncia a favor de las cooperativas El presidente del bloque de diputados provinciales de la Alianza Cambiemos, Eduardo Conde, se refirió a la crisis económica que están sufriendo las cooperativas hace tiempo y que ahora queda al descubierto con el aumento en la boleta de compra de energía a Cammesa. Cuestionó la intromisión de la política en el sistema y dijo que si es necesario se deben hacer auditorías externas "como establece la ley".

Expresó el legislador provincial que "el sistema cooperativo para una sociedad en crisis es la alternativa más eficaz. Las bondades del cooperativismo han sido vapuleadas por la intromisión de la política y la corrupción. Esta es la suerte de nuestras cooperativas de servicios públicos. Comodoro, Trelew, Madryn, Rawson y sigue la lista".

"El gobierno provincial en cabeza de su titular está insinuando que este sistema no va más. Desde luego que la causa del descalabro no es el sistema. Paradójicamente la responsabilidad primera es de la política partidaria y sus negociados", afirmó Conde.

En este sentido amplió el concepto indicando que "hemos destruido un régimen solidario que ha sido concebido en beneficio de la gente, y quienes ahora lo cuestionan son los auténticos responsables de su debacle".

"Pongo como un somero ejemplo a la cooperativa de Sarmiento que pudo sobrevivir a la intempestiva de la política pero no obstante se halla en una situación extremadamente crítica a riesgo de colapsar, dejando a los usuarios sin su cobertura –manifestó-. Sus autoridades estuvieron en la Legislatura en una reunión con los diputados e informaron que el Estado provincial le adeuda a la cooperativa el servicio eléctrico que provee la organización para el funcionamiento del acueducto. Se calcula que la deuda ronda los $100 millones", comentó.



CON LOS DIAS CONTADOS

Continuó diciendo el comodorense que "nunca se le pagó esta deuda, y la fosa se sigue agrandando todos los meses. La proveedora del servicio eléctrico ya le hizo saber a la cooperativa que tiene los días contados si no da una señal de pago. En comodoro Camessa le está embargando los fondos a la SCPL. La deuda es monstruosa".

"También la crisis halla su explicación en otras razones que afectan la marcha regular de las cooperativas. La tarifa, por ejemplo, que en nuestra región es altísima, aparece frente a este contexto insuficiente en relación a los costos del servicio. Pero dichos costos son elevados, además, por la envergadura de los salarios y las bondades de un convenio colectivo de trabajo que sobrepasa la media normal", argumentó.

Ante esta situación se preguntó "¿qué hacemos? Por empezar purguemos el sistema. Hagamos una auditoría externa como lo establece la ley, y pongamos sobre la mesa las cosas que se escondieron bajo la alfombra. Si hay que intervenir alguna cooperativa, hagámoslo".

"Repito, el problema no es el sistema sino los operadores del sistema. Así es en este país, en todos los órdenes de nuestra vida diaria. Pero por favor salvemos a las cooperativas que fueron alguna vez un ejemplo de eficacia y eficiencia", finalizó Conde.

Fuente: