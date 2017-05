El Patagónico | Regionales | POLITICA - 28 mayo 2017 El diputado Pagliaroni se opone a la elección directa de jueces El diputado provincial Manuel Pagliaroni, representante de Cambiemos en la Legislatura, consideró que el Poder Judicial "debe estar ajeno a las pujas políticas que hay tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo", ya que "es el poder que debe darle equilibrio al sistema democrático que rige en la Argentina y por supuesto en Chubut".

Pagliaroni lo planteó en relación con el proyecto presentado por el diputado Gustavo Fita, del FpV, para efectuar una enmienda constitucional con el objetivo de que los ministros del Superior Tribunal de Justicia, Defensor y Procurador sean electos por elecciones populares.

El legislador de Cambiemos argumentó: "este tipo de iniciativas pueden sonar simpáticas al oído del ciudadano común, pero en la práctica son claramente inaplicables y no son más que un simple acto de demagogia".

"Tanto la Constitución Nacional como la Provincial prevén diferentes tipos de elección de autoridades, algunas por el voto directo, como los cargos legislativos, los principales cargos del Ejecutivo, o el Presidente y Vicepresidente de la Nación. Y prevé otro mecanismo distinto para la designación de jueces y fiscales", consideró.

"Creo que en la Argentina y en Chubut tenemos un sistema correcto de designación de jueces prevista en la Constitución porque esa designación prevé la participación del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, en algunos casos con la necesidad de mayorías especiales en la Legislatura, como en la designación de los ministros del Superior Tribunal de Justicia. Creo que eso guarda un equilibrio", opinó.

"En tal caso, si hay algo criticable en la Justicia no es la forma que se designan sino cómo se desempeñan y la falta de evaluación que hay frente al desempeño del Poder Judicial", manifestó.

Pagliaroni también expresó sus reparos respecto de la implementación del juicio por jurados en Chubut. "Es una discusión profunda que tiene sus pro y sus contras. De hecho hace poco se hizo un debate organizado por el Instituto de Capacitación y Elaboración de Políticas Públicas (ICEPP) que encabeza Gustavo Menna", recordó.

"En la Legislatura estamos evaluando la situación. No es algo con lo cual se pueda avanzar tan rápida y livianamente porque hay algunos aspectos que podrían tener injerencia negativa", consideró.

Entre los aspectos a tener en cuenta mencionó: "el primero es la real libertad que tendría un jurado para emitir su voto, sobre todo de culpabilidad, sobre un homicida. Es decir, si una familia vinculada al delito quisiera averiguar los antecedentes de un jurado tendría posibilidades de presionarlo, amenazarlo o ir más lejos, sobre todo en comunidades chicas como las nuestras", graficó.

"El otro aspecto es la incidencia que tiene la opinión pública sobre un hecho que influye sobre los jurados y podría condenar a una persona inocente por una presión social. Solamente con estas dos observaciones es una cuestión a mirar con mucha más profundidad", fundamentó.





