El Patagónico | Regionales | UNPSJB - 25 mayo 2017 El director del Museo Malvinas disertará en Comodoro Rivadavia Federico Lorenz abrirá las 2ª jornadas de Historia Reciente de la Patagonia que organiza la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. En la charla abordará temas discutidos y vinculados con la última dictadura militar en la década del 70.

“Mejor que hablemos ahora porque después es una maroma” dice Federico Lorenz, director del Museo Malvinas que participará de las 2ª jornadas de Historia Reciente de la Patagonia, que organiza la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Lorenz será el encargado de abrir el encuentro del 1 y 2 de junio, con una charla donde abordará temas discutidos y vinculados a la dictadura militar en la década del 70: el número de desaparecidos, la disputa de la violencia, hasta el lugar que tienen los historiadores dentro de esa discusión en lo que se llama Historia Reciente.

En este marco también brindará un seminario sobre las posibilidades y dificultades que genera el tema Malvinas para los investigadores, un trabajo con el que está vinculado.

El investigador, que está próximo a publicar un nuevo libro sobre otra temática, ayer dialogó con El Patagónico y se refirió a la charla que brindará en el inicio de las jornadas. “Por decirlo de alguna manera, es una charla sobre los usos públicos del pasado", explicó.

"Lo que yo creo es que hay sectores que revindican de manera crítica la dictadura, es decir que no han hecho ningún tipo de aprendizaje; que consideran que pueden volver a instalar ciertos temas. En algunos casos desconociendo cuestiones judiciales, hasta las propias investigaciones. Entonces a nosotros como investigadores lo que nos devuelve es la responsabilidad de hacer circular nuestro trabajo porque es una cuestión de acumulación; no se pueden discutir las cosas igual que hace 30 o 40 años”, sentenció Lorenz.

Para ejemplificar a lo que se refiere, el director del Museo Malvinas dice que la cifra de 30.000 desaparecidos, una temática que recientemente ha sido tema de discusión pública, “es una cifra emblemática, simbólica, que justamente no se ajusta al número, entre otras cosas por la misma política represiva, no por una voluntad de las víctimas".

"Entonces lo que impugnando la cifra se está discutiendo es en realidad la caracterización como Terrorismo de Estado. En un punto la cifra es secundaria; lo que les interesa es avanzar sobre los juicios y ciertas cuestiones que garantizarían una impunidad”, sentenció para tratar de aclarar por qué carece de sentido discutir en este sentido, algo que nunca debería haber ocurrido.

Lorenz también fue consultado por la coincidencia de estas discusiones con el reciente fallo del 2x1 a beneficio del represor Luis Muiña. El investigador señaló que como historiador tiene la obligación de “ver todo junto”, y aseguró que "el fallo generó una clarísima respuesta en término de rechazo social”. Sin embargo, realizó una autocrítica ya que “muchos temas espinosos, complicados o controversiales, por distintos motivos hemos decidido no abordarlos o han quedado pospuestos y por ahí, hablando mal y pronto, te entran a cuestionar todo".



PREOCUPADO POR CIERTOS SECTORES



Lorenz aseguró que en esta discusión, más allá de los factores que pueden tener vinculación al cambio de Gobierno a nivel nacional, le preocupa más que “ciertos sectores se aprovechan del cambio de contexto para retrotraer la discusión. Por ejemplo los que buscan igualar el terrorismo de estado con la violencia política. Es decir estamos cuestionando la cantidad de desaparecidos y la forma de la violencia porque hubo una decisión de sectores dominantes que usaron a las fuerzas armadas como brazo para cancelar el conflicto social mediante el terrorismo de estado; es decir no fueron las víctimas las que decidieron el ocultamiento de los muertos y las torturas", señaló.

No obstante, advirtió que “los gestos oficiales a veces pueden funcionar como habilitadores. Eso sí es preocupante, pero uno tiene que apelar a la conciencia social”. Y sentenció que “mientras no se responda al destino final de cada uno de los desaparecidos, la discusión sobre la reconciliación está muy lejos todavía".

Las jornadas de Historia Reciente son organizadas por la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, el Departamento de Historia, el Foro de Estudios sobre Historia Reciente de Comodoro Rivadavia y el Grupo de Investigación en Historia Política (GIHP).

Fuente: