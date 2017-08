El dólar cede cinco centavos a $ 17,89

En el segmento informal, a su vez, el blue pierde nueve centavos a $ 18, de acuerdo al relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" cae tres centavos a $ 17,69 y el Bolsa cede seis centavos a $ 17,63.

Durante julio, ni la "super tasa" del mercado secundario de Lebac ni las compras de "fuego amigo" del Banco Central en estos últimos días del mes pudieron contra la incertidumbre que despiertan las próximas elecciones legislativas y que lleva a los inversores a cubrirse en moneda extranjera.

Por eso, el dólar se disparó un 6,3% (ó un peso) en julio a $ 17,94, la mayor suba en un año, pese a que este lunes retrocedió siete centavos y cortó una seguidilla de tres avances consecutivos según indica hoy ambito.com.

Fue en sintonía con el segmento mayorista, donde la divisa trepó un 6,1% durante el mes, luego de bajar en esta última rueda 15 centavos a $ 17,668.

La moneda estadounidense acumula -tanto en el mayorista como en bancos y agencias- un alza cercana al 10% desde el 20 de junio, cuando la expresidenta Cristina de Kirchner anunció su candidatura a senadora nacional por el frente Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires.

Durante casi todo julio, el Banco Central se mantuvo firme en su postura de dejar que el mercado cambiario flotara libremente, y sólo buscó hacer frente a la escalada del tipo de cambio a través del mercado secundario de Lebac, donde llevo la tasa a cerca del 27%.

Así fue hasta el viernes último, cuando apareció en el mercado a través del Banco Nación, Provincia y el Ciudad y compró 305 millones (por fuera del mercado), en lo que fue su primera intervención en dos meses en una plaza cambiaria.

Por último, las reservas del Banco Central bajaron este lunes u$s 89 millones hasta los u$s 47.009 millones, por lo que durante julio se contrajeron en u$s 985 millones.