El Patagónico | País/Mundo | ECONOMIA - 03 agosto 2017 El dólar minorista se mantiene en $17,86 El dólar minorista cotizó ayer estable al cerrar en $17,39 para la compra y $ 17,86 para la venta, tras la baja de siete centavos registrada durante el martes, según el relevamiento diario que realiza el Banco Central.

En ese marco, el banco ICBC fue el que exhibió el valor más alto en $ 17,95 mientras que la cotización más baja correspondió al Banco Nación, que cerró en $ 17,70 para la compra electrónica y en $ 17,80 en el mostrador.

Mientras, en el segmento mayorista el dólar cerró con un leve avance para terminar en $ 17,50 para la compra y $ 17,60 para la venta, algo más de centavo y medio respecto al martes.

Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambio, atribuyó la leve suba de ayer a una disminución de la oferta a nivel mayorista, por una menor liquidación de los agroexportadores.

"El dólar mayorista tuvo un leve repunte en un día que bajó el volumen liquidado de exportadores que no pudo ser compensada por algunos ingresos de inversores que equilibraron la oferta contra la demanda de bancos y empresas para el pago de sus obligaciones", indicó Izzo.

Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio, explicó que mientras el lunes, con un dólar a $ 17,64, "los exportadores liquidaron US$ 103 millones, ayer (martes) a $ 17,58 y una baja del precio internacional de la soja liquidaron 73 millones".

El analista recordó además: "ya en el mes de agosto comienzan a disminuir los flujos exportables de la soja, a pesar del precio que se obtenga".

"Con mínimos en $ 17,54 y máximos en $ 17,60 el tipo de cambio exhibió un corto recorrido en la tercera rueda de la semana", agregó Quintana.

Fuentes del mercado precisaron que el volumen operado ayer en el segmento de contado fue de US$ 463,4 millones y en el de futuros del MAE, US$ 42,7 millones.

En el mercado de futuros del Rofex, se operaron US$ 709 millones, de los cuales 55% fue en "roll over" a agosto a $ 17,88; a septiembre a $ 18,19. El plazo más largo operado fue diciembre a $ 19,13 sin mostrar variaciones.



Fuente: