El dólar opera con leve baja a $ 15,90

En el mercado informal, en tanto, el blue opera estable a $ 16,09, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. Asimismo, el "contado con liqui" cedió el jueves un centavo a $ 15,61, y el dólar "Bolsa" perdió tres centavos a $ 15,59.

El jueves pasado, por segunda vez en poco más de una semana, el Banco Central decidió intervenir indirectamente en el mercado de cambios con la compra de otros u$s 300 millones para sostener la cotización del billete oficial, que cerró estable. "En el día de la fecha, el Banco Central realizó compras por un monto de u$s 300 millones a la Provincia de Buenos Aires provenientes de la última colocación en el exterior realizada por la misma", indicó el BCRA en un comunicado.

Desde la entidad que conduce Federico Sturzenegger, insistieron a ámbito.com que la compra se efectuó "por fuera del mercado para destrabar una situación atípica (el ingreso por deuda de la Provincia) y para acumular reservas". "No influimos en la cotización, ya que hay flotación libre", reiteraron.

El miércoles 15 de marzo la entidad había efectuado una compra por un monto similar directamente a la Provincia, también por fuera del mercado de cambios.

Unos días después, el lunes pasado, surgieron en el mercado versiones de un "pacto del Banco Central con el Tesoro" para comenzar a comprar los dólares de colocaciones de deuda pública, con el fin de estimular la cotización de la divisa mayorista hasta los $ 16.

Estos rumores hicieron reaccionar al alza al dólar, aunque desde el BCRA salieron a desmentir un giro en el rol de la entidad en el mercado, y el precio detuvo su inicial disparada.

"No hay ningún cambio de estrategia, el BCRA sólo comprará divisas de manera muy puntual para destrabar situaciones atípicas en el mercado", aclararon en ese momento desde la entidad. También salió a reforzar ese argumento el vicepresidente del Banco Central, Lucas Llach, quien descartó el cambio de estrategia y agregó que "el BCRA y sólo el BCRA maneja la política monetaria". Además, explicó que el organismo "no interviene en el mercado; compra reservas por fuera del mercado porque no tiene tantas y para evitar afectar" la cotización.

Tras pegar un pequeño salto en el inicio de la semana y luego de esas aclaraciones por parte de Llach, el dólar prácticamente se mantuvo sin variaciones hasta este jueves. Así en los cuatro días de esta corta semana acumuló un ascenso de ocho centavos.

En el segmento mayorista, la divisa de EEUU cayó dos centavos a $ 15,62, por lo que sumó durante la semana un avance de tres centavos y medio.

Por último, las reservas del Banco Central bajaron el jueves u$s 188 millones hasta los u$s 51.738 millones.