El dólar pierde diez centavos y baja a $ 17,39

En el segmento informal, a su vez, el blue desciende siete centavos a $ 17,87, de acuerdo al relevamiento de ámbito.com en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" cayó ayer dos centavos el viernes a $ 17,22, mientras que el dólar Bolsa avanzó dos centavos $ 17,25.

Durante la rueda, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos presentará el IPC Nacional de agosto, que el mercado espera se ubique en el 1,6%.

Frente a este dato esperamos que el IPC Nacional finalice el año en 22%a/a, por encima de la meta de 17% del BCRA.

Ayer, el billete sumó su quinta baja consecutiva. De esta manera, el billete registró un descenso de once centavos en una semana, considerando que el lunes anterior terminó a $ 17,60.

Fue en sintonía con el segmento mayorista, donde la divisa retrocedió seis centavos y medio a $ 17,16, en una rueda en la que "la oferta se mantuvo muy activa y no encontró resistencia en la demanda, con bajas que la llevaron a niveles de mediados de agosto", señalaron desde una mesa de dinero.

Luego de tocar máximos en los $ 17,22 con las primeras operaciones, los precios se cristalizaron en un rango muy estrecho de fluctuación en torno a los $ 17,23 hasta bien entrada la última parte de la fecha. Las órdenes de venta por parte de agroexportadores se intensificaron en la media hora previa al cierre acelerando la baja del tipo de cambio que perforó el piso anterior y alcanzó mínimos en los $ 17,17 por unidad con las últimas operaciones. El volumen negociado descendió 11% hasta los u$s 426 millones en medio del poco interés de los operadores en el MULC.

Por último, las reservas del Banco Central cayeron u$s 199 millones a u$s 51.075 millones, en gran parte debido a que la variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros (que forman parte de las reservas) arrojaron un monto negativo de u$s 103 millones.