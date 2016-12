El doloroso recuerdo de Madonna de cuando fue violada a punta de pistola

Este fin de semana se llevó a cabo la gala anual Billboard Mujeres en la Música, que tuvo como principal figura a Madonna, quien fue nombrada Mujer del Año.

El evento estuvo lleno de emocionantes discursos sobre las duras batallas que enfrentan las mujeres en la industria de la música. En este marco, la reconocida cantante recordó con dolor pero con superación cómo fue violada a punta de cuchillo y lo que tuvo que sufrir y superar durante su carrera.

"Recuerdo sentirme paralizada. Me tomó bastante recuperarme y volver a ser creativa, continuar con mi vida. Me apoyé en la poesía de Maya Angelou, y en los ensayos de James Baldwin, y en la música de Nina Simone. Recuerdo que deseaba tener una colega femenina a la que pudiera acudir por apoyo", dijo la cantante, de 58 años.

"La gente dice que soy polémica, pero creo que lo más polémico que he hecho es sobrevivir. Michael ya no está aquí. Tupac se fue. Prince se fue. Whitney ya no está. Amy Winehouse se fue. David Bowie ya no está. Pero yo sigo en pie", agregó.

