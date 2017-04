El drama de los autoevacuados

Jaqueline vivía alquilando una casa en el barrio Pueyrredón, su vivienda estaba en la zona más afectada por el desastre, en la intersección de Av. Chile cerca del barrio 30 de Octubre, tiene 5 hijos y tres trabajos, perdió todo y está repartida en varias casas "mis dos hijas están con mi mamá, los varones están conmigo".

La mujer está viviendo entre dos y tres casas, fue a recuperar lo poco que podía en la primera lluvia, pero la segunda ya no le dejó nada "todavía no puedo entrar a la casa, quedó destruida, no consigo alquiler y en Desarrollo Humano me dijeron que escriba una nota a Marcelo Rey".

Esta es la historia de una autoevacuada que no sabe qué va a hacer, a algunos hijos logró mandarlos hoy a clases, además tiene que seguir trabajando y en el medio de ese caos hacer una nota para ver si le dan alguna ayuda "parece que no voy a conseguir nada y está difícil conseguir alquiler".