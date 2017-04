El Ejército hizo una pausa en los trabajos para celebrar una misa de campaña por las Pascuas

Los soldados, suboficiales y oficiales del Ejército que trabajan en Comodoro Rivadavia asistiendo a los damnificados por el temporal , realizaron ayer un alto en las arduas e intensas tareas que están desarrollando en la ciudad. Fue para participar de la misa de campaña por las Pascuas que se ofició en la esquina de las avenidas Constituyentes y Kennedy, a metros de la principal zona de catástrofe.La ceremonia comenzó con la presentación de los efectivos al Comandante de la IX Brigada Mecanizada, general de Brigada Daniel Eduardo Varela, quien antes de comenzar la misa, quiso conocer a Victoria Zapata, una niña que escribió una sentida carta para los soldados que trabajan apoyando a la gente de su barrio.Seguidamente el capellán castrense Ignacio Cherino, celebró la Santa Misa Pascual, de la que también participaron vecinos. Al finalizar la misma, se invitó a todos los presentes a degustar un chocolate con rosca de pascua.LA EMOTIVA CARTADE VICTORIAMás de 1.500 soldados provenientes de todas las Unidades de la IX Brigada Mecanizada trabajan incansablemente tratando de mitigar los grandes daños que provocó el barro en el interior de casas y calles.Como ya van más de 18 días de trabajo sostenido, el cansancio comienza a sentirse, pero ayer los soldados se revitalizaron, no solo por la misa, sino por la emotiva carta que escribió Victoria, una caricia y un gran agradecimiento a la tarea de los soldados.“Señores del Ejército, yo me llamo Victoria Zapata y les quería agradecer por todo lo que hacen por la ciudad y por los ciudadanos. No se imaginan lo feliz que es para mí verlos, saludarlos, es más, cuando los veo me dan muchas ganas de abrazarlos y decirles: gracias, gracias, gracias por todo lo que hacen por nosotros. Espero que les guste la carta y la guarden lo más que puedan", escribió la niña.El general Daniel Varela, en nombre del Ejército, agradeció por la carta a Victoria y aseguró que más allá del compromiso, “detalles como estos, son los que nos dan fuerzas para continuar cumpliendo con una tarea que es parte de la Misión del Ejército Argentino”.