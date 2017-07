Seguir en Twitter: @ Por Lorenzo El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 17 julio 2017 El empate los alejó de la cima a Roca y Huracán Deportivo Roca y Huracán igualaron 1-1 en cancha del primero, por la quinta fecha del torneo Inicial A de Comodoro Rivadavia. Ambos quedaron a seis unidades del líder Newbery y a tres del escolta CAI.

El defensor local Cristian Rementería recibió un golpe involuntario en el rostro y perdió una pieza dentaria, por lo que debió ser reemplazado a los 10 minutos de la etapa inicial por Darío Velásquez.

El partido no fue bueno. Tuvo intensidad y mejoró en el último tramo del primer tiempo, pero abundaron las imprecisiones y escasearon las llegadas claras de gol. Los arribos a las áreas fueron esporádicos y el resultado final fue justo.

Roca, que había tenido una chance a los 8', cuando Maximiliano Hauros quedó habilitado y le pifió a la pelota, inauguró la cuenta a los 33' de la etapa inicial tras una contra. El pase preciso en profundidad de Matías Soto lo dejó a Lucas Mansilla de cara al gol y definió rasante, junto al palo derecho de José Luis Alcaín.

Ahí se despertó el "Globo", que recuperó campo rival y empató a los 40' mediante Braian Vivas, quien aprovechó un rebote que dio Federico Cardozo tras atajar un remate de Juan Carlos Bilbao.

El complemento no cambió demasiado en cuanto a lo que fue la primera mitad, y recién a los 21' avisó Huracán, con un disparo de Jorge Barrera que sacó de cabeza Lautaro Argañaraz sobre la línea, cuando el arquero ya estaba vencido.

Después, el partido entró en una meseta, hasta que a los 41' lo tuvo Emanuel Velásquez para el dueño de casa, con un tiro de media vuelta que pasó cerca de un palo.

La última fue para Bilbao, que punteó el balón para que se fuera apenas afuera y así, Huracán y Roca se quedaron con un empate que los aleja de la punta, aunque aún nada está dicho y queda para rescatar algunos momentos de buen fútbol de parte de los dos, más allá de que en el global quedaron en deuda.



SINTESIS



DEPORTIVO ROCA 1 - HURACAN 1

Roca: Federico Cardozo; Cristian Rementería, Nicolás Romero, Maximiliano Hraste y Lautaro Argañaraz; Cristian Andrade, Darío Puntano, Matías Soto y Lucas Mansilla; Maximiliano Hauros y Lucas Onit. DT: José Coyopay.

Huracán: José Luis Alcaín; Quimey Marchessi, Gonzalo Páez, Nicolás Toledo y Marcelo Márquez; Gastón Mansilla, Jorge Barrera, Lucas Soto y Braian Vivas; Juan Carlos Bilbao y Nicolás Tapia. DT: Jorge Montesino.

Goles PT: 33' Lucas Mansilla (DR) y 40' Braian Vivas (H).

Cambio PT: 10' Darío Velásquez por Rementería (DR).

Cambios ST: 10' Leonardo Caileo por D. Velásquez (DR); 15' Franco Asencio por Soto (H) y Franco Araya por Vivas (H); 26' Lautaro Sáez por Tapia (H) y Emanuel Velásquez por Hauros (DR).

Incidencias: no se registraron.

Amonestados: Mansilla, Soto y E. Velásquez (DR).

Figura: Matías Soto (DR).

Cancha: Roca.

Arbitro: Raúl Brizuela.



Fuente: