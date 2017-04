El empresario Daniel Lee se sumó a las propuestas solidarias en beneficio de la comunidad

El temporal que afectó a Comodoro Rivadavia causó estragos en la infraestructura de la ciudad, dejando miles de evacuados y cientos de familias que necesitan ayuda. En ese marco, aparecieron las manos solidarias dispuestas a ayudar a quienes más lo necesitan.Daniel Lee, empresario que decidió sumarse a este tipo de campañas, lo explicó de una forma sencilla: “tenemos que ayudar porque vivimos acá”.“Vivo en esta ciudad desde hace 33 años, a la cual quiero mucho. Realmente me duele esta situación que estamos padeciendo todos. Veo mucha gente en situación muy expuesta, muy grave, como jamás se ha visto en esta ciudad. Dentro de mis posibilidades, estoy tratando de brindar lo máximo posible. A nivel de mi empresa también estamos sufriendo las consecuencias lógicas de esta recesión económica, donde debemos seguir cumpliendo con todas nuestras obligaciones; llámese sueldos, proveedores, impuestos, bancos, etc. Pero de todos modos, estamos poniendo lo máximo de nuestra parte para llegar a la gente que realmente lo necesita”, agregó.Así desde sus empresas, el primer miércoles tras el inicio del temporal se repartieron de manera espontánea y directa 375 bidones de agua mineral de 6,25 litros y 1.000 sándwiches, en los barrios Laprida, Km 17 y Juan XXIII y Hospital Regional. Esto fue posible gracias a la colaboración de Panadería Barile, El Mago Lito, Distribuidora Alcom SRL, Distribuidora Reales SRL y Agua Mineral Orizon.Además lanzó la campaña “Duplicamos tu donación”, la cual propone multiplicar todo lo recaudado. La misma estuvo vigente del 4 al 11 de abril en Ele Multiespacio donde se recibieron donaciones que se duplicaron hasta llenar un camión.Una vez completo, se armaron bolsones con elementos básicos para entregar a las familias más afectadas por el temporal y recorrer los barrios. Así se lograron juntar productos de limpieza (lavandina, detergente, trapos, alcohol etílico); de aseo personal (jabón, toallas, toallitas femeninas, papel higiénico, alcohol en gel), pañales, alimentos no perecederos, leche y agua mineral.Por otro lado, el empresario impulsó “Solidaridad entre los trabajadores” destinada al personal de Holding SRL y Desarrollos Gastronómicos SRL que comprende Ele Multiespacio, Cabaña Pub, Punto Com Disco, Gigante Megadisco, Buenas Costumbres y Hola Juguetes.Es que los trabajadores también sufrieron graves pérdidas por el temporal. De esta forma, la gerencia y sus compañeros no los dejaron solos: organizaron una colecta dentro de la empresa y juntaron artículos de limpieza, alimentos, ropa de cama, calzado y prendas en general, que fueron exhibidas para que los trabajadores tomen todo lo que necesitaran. El resto fue acopiado para la donación a realizarse en los próximos días.TODO POR EL OTROA esto se suma “Juntos, Comodoro es Gigante”, un MegaFestival Solidario que tendrá lugar el domingo de 16 a 20 en Gigante Megadisco. Aylén Becerra, Kürüf, Grupo Mil Noches, Pablo Miranda y Deja-Vu se reunirán esa noche para ayudar a los afectados por la inundación.La recaudación será administrada directamente por las madres de la Fundación Juntos Por Un Corazoncito Feliz y PULCCI (Padres Unidos en la Lucha Contra el Cáncer Infantil) para asegurar la transparencia. Bandas en vivo, bebidas sin alcohol, juegos para los más chicos y muchas sorpresas más se podrán disfrutar esa noche.“Lo que realmente queremos hacer junto a estas dos nobles fundaciones, quienes también estuvieron ayudando todo el tiempo a paliar este desastre, es hacer un sondeo, identificando y comprando lo que más se necesite. Cuento con el personal, la logística adecuada y necesaria para poder llegar hasta la gente”, señaló Lee.“Duplicar la mercadería, sí. De todo lo que se done vamos a donar la misma cantidad de productos similares. Por otro lado, mediante el festival musical, con la mayor transparencia posible a través de estas dos fundaciones, queremos llegar directo a la gente, identificando los productos que se necesiten. Aprovecho a agradecer profundamente a mis colaboradores, a los integrantes de la fundación Juntos Por Un Corazoncito Feliz, Fundación PULCCI y las bandas musicales que confirmaron su participación”, sentenció el empresario.