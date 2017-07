Seguir en Twitter: @ Por Carlos El Patagónico | Deportes | MOTOCICLISMO - 07 julio 2017 El Enduro Costero se presentará en el circuito del arroyo La Mata La Doble prueba será para las categorías Enduro Motos Promo, Principiantes, Juniors y Seniors, junto al Enduro Quads más 450 cc 4x2, Master +40 y 4x4 Libre. Mañana las pruebas comenzarán a las 13:45 en la villa balnearia.

El arranque del Enduro Costero fue un éxito con la participación de medio centenar de pilotos y van por más en un desafío doble. La competencia está destinada para las categorías Enduro Motos Promo, Principiantes, Juniors y Seniors, junto al Enduro Quads más 450 cc 4x2, Master +40 y 4x4 Libre. Mañana las pruebas comenzarán a las 13:45 en la villa balnearia.

En la categoría Senior, la victoria en la primera fecha fue para un "viejo guerrero" como Rubén Aguila, seguido por Diego Balboa. En la clase ATV 4x2, el triunfo quedó en poder de Claudio Quiroga, uno de los hombres que más trabajó para llevar adelante esta competencia, teniendo en cuenta también que es el presidente de esta novel comisión llamada "El Barranco".

Vale destacar que durante los días sábado y domingo se implementará para todas las categorías el ingreso a parque cerrado - pre partidor con horario límite de ingreso en cada manga, según explicaron desde la organización.

El piloto que no ingrese al mismo en el horario límite no podrá ser de la largada en esa manga correspondiente, a excepción de aviso previo al comisario de boxes quien autorizara o no, en base al motivo, el ingreso al mismo fuera de horario indicado por el llamado de las autoridades de boxes.

Los horarios serán de estricto cumplimiento, salvo necesidad de la fiscalización de modificar en parcial o total los mismos por motivos de fuerza mayor, deportivos o climáticos.



PROGRAMA



Mañana

De 10:00 a 13:00 - Inscripciones de cada categoría.

De 13:15 a 13:50 - Vuelta de reconocimiento para todos los inscriptos.

De 13:50 a 14:40 - Competencia Enduro Motos Promo y Principiantes.

De 14:50 a 15:50 - Competencia Enduro Motos Junior y Seniors.

De 15:50 a 16:40 – Competencia Enduro Quads más 450 cc 4x2- Master +40 y 4x4 (libre).



Domingo

De 10:00 a 11:30 HS – Inscripción de nuevos pilotos

De 11:30 A 12:10 Hs – Vuelta de reconocimiento para todos los inscriptos en carrera.

De 12:15 A 13:00 Hs – Competencia Enduro Quads más de 450 cc 4x2- Master +40 y 4x4 (Libre).

De 13:00 A 13:50 Hs – Competencia Enduro Motos Promo Y Principiantes.

De 14:00 A 15:00 Hs – Competencia Enduro Motos Junior Y Senior.

De 15:10 A 15:50 Hs – Entrega de premios por sumatoria de puntos de ambos días de competencia.



CAMPEONATO - DISPUTADA UNA FECHA



MOTO PRINCIPIANTES

1° Jorge Rodríguez 35 Pts

2° Facundo Ninkovic 29

3° Diego Gozalvez 23

4° Gastón Basist 23

5° Darío Núñez 21



PROMOCIONALES

1° David Vera 30 Pts

2°Rubén Dermit 27

3° Jorge Salazar 26

4° Lucas Casali 22

5° Miguel Caignard 20



MOTOS JUNIOR

1° Martín Couchet 35 Pts

2° Ramiro Méndez 29

3° Pablo González 25

4° Carlos Batallán 23

5° Cristian Rosales 21



MOTOS SENIOR

1° Rubén Aguila 35 Pts

2° Diego Balboa 29

3° Matías Paiva 25

4° Orlando García 23

5° Franco Ojeda 21



CUATRICICLOS MAS DE 450CC

1° Claudio Quiroga 32 Pts

2° Pablo Gutiérrez 29

3° Matías Brollo 23

4° Rodrigo Bayón 23

5° Sergio López 22



CUATRICICLOS 4X4

1° Julián Enrique 35 Pts



