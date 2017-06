El Patagónico | Regionales | TARIFAZO - 13 junio 2017 El Ente de Control quedó atento a la facturación de la SCPL El presidente del Ente de Control de Servicios Públicos, Luis Ferrero, invitó a la población que tenga dudas con las facturas de los servicios que presta la SCPL a acercarse al organismo para verificar si los nuevos importes, aprobados el jueves por el Concejo Deliberante, son los que corresponden. La sede del Ente está ubicada en Mitre 1.038. Con los aumentos aplicados, en setiembre las facturas de alto consumo podrían llegar a 3.600 pesos.

El presidente del Ente de Control de los Servicios Públicos, Luis Ferrero, se refirió ayer al informe que elaboró el organismo para suponer el impacto que tendrá la aplicación del incremento tarifario en el consumo de energía eléctrica, agua y cloacas.

“Estamos a disposición de los usuarios para analizar los casos de quienes entiendan que se les está cobrando algo que no corresponde”, dijo.

En ese marco, Ferrero recordó que “el aumento de los servicios que presta la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) es producto de cómo fue aumentando la compra a nivel mayorista. Lo que hay que tener en cuenta es que las facturas que contemplan los nuevos valores deben ser con fecha de emisión desde el 1 de junio; caso contrario estamos a disposición de los usuarios para analizar los casos para verificar si se está cobrando algo que no corresponde”.

“Los datos figuran en la factura de cada usuario sobre el monto bruto. Uno tiene que determinar si el valor es correcto o no, mirando cuál fue el consumo en kW hora mes y cómo está calificado para la SCPL en cuanto a la superficie para las tarifas de agua y cloacas”, explicó.

Del mismo modo, aclaró que “hasta el momento, no hemos detectado casos con errores pero sí que la Cooperativa, ante insuficiencia de datos, lo que hace es tomar un período histórico y facturar en base a ello” y recalcó que “por eso pedimos que cada usuario debe estar atento y donde crea necesario hacer la consulta o queja pertinente, la haga ante el Ente de Control”.



En cuanto al informe con diferentes simulaciones de casos tipo, el referente del Ente de Control indicó que “el estudio realizado es una proyección de lo que aprobó el Concejo Deliberante y el impacto que tendrá en el bolsillo de los usuarios”.

“Se tomaron algunos casos puntuales, por ejemplo los más altos consumos de energía eléctrica rondan los 600 kW en la ciudad por hora mes, con una superficie de 490 metros cuadrados y un alto consumo de agua”, precisó y detalló que “según el análisis, la factura con el aumento totalmente aplicado hasta el mes de septiembre sería de más de 3.600 pesos, lo que significa un 73 por ciento".

Asimismo, subrayó que “el mayor porcentaje de los usuarios se ubica en el consumo de los 180 y 240 kW hora mensual como dato de referencia”, al tiempo que ratificó que “también se logró el consumidor electro intensivo para atender la realidad de los usuarios residenciales que no tienen la posibilidad de conectarse a la red de gas en todo el barrio; con una categoría que les coloca tarifas a nivel global de un 25 por ciento menos que un residencial común”.

Para mayor información o consultas, los interesados pueden dirigirse a las oficinas del Ente de Control de Servicios Públicos, ubicadas en calle Mitre 1.038, o comunicarse al teléfono 406-8901.

