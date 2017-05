El Patagónico | Deportes - 08 mayo 2017 El equipo

En otra parte de la entrevista, el presidente "aeronauta" se refirió a la salida de Hugo Videla y la contratación de un nuevo director técnico.

"Con Hugo (Videla) fue una cuestión familiar de él. Y a nosotros nos representaba dejar de pagar uno de los sueldos más altos que teníamos y alquiler. Porque en este mes sino sumamos gente que venga a colaborar con dinero para traer refuerzos, no sé si vamos a poder aspirar a ser campeones. Se necesita tres o cuatros foráneos. Respecto al técnico, por ahora está Nicolás Santana dándonos una mano. Pero quedó claro que la idea es que coordine todas las inferiores del club. Incluso podría coordinar la 1° local. Por ello esperamos cerrar con el reemplazo de Luis Murúa antes de junio donde los candidatos ya son de público conocimiento", manifestó.

En la intimidad, y a pesar de no estar bien en finanzas, Moyano confía que semanas previas se va a acercar gente a colaborar con plata para traer refuerzos y cerrar al nuevo entrenador.

"Newbery es así, siempre aparecen los que aman al club cuando se los necesita, poniendo plata o tiempo. Basta venir cualquier tarde y lo vas a encontrar a Osvaldo Santana que sale a las cinco de trabajar. Y 20' más tarde está acá (gratis) invitando a los chicos del barrio a sumarse. Esa es la esencia del club y nunca la vamos a cambiar. Acá a ningún pibe se le cierran las puertas por no tener plata para la cuota. Este club se formó de esta manera", finalizó.

