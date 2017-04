El Estado otorgará créditos de hasta 100 mil pesos para los damnificados

Otras opciones que analiza el municipio comodorense junto a autoridades de Provincia y Nación para resolver la situación de los evacuados es subsidiar alquileres anuales y construir módulos habitacionales en terrenos donde no exista riesgo de inundaciones. La próxima semana se contará con un relevamiento preciso de la cantidad de viviendas afectadas. La Secretaría de Desarrollo Humano será quien otorgue un "Certificado de catástrofe" a los afectados para iniciar los trámites pertinentes.

El viceintendente Juan Pablo Luque se refirió ayer a las propuestas que analizan entre el Estado municipal, provincial y nacional para garantizar que las familias evacuadas durante el temporal regresen a sus hogares. En ese sentido, aseguró que se están analizando diferentes alternativas como el sostenimiento alquileres anuales; la construcción de módulos habitacionales en terrenos habilitados y la posibilidad de contar con créditos de hasta 100 mil pesos.A partir de las continuas comunicaciones que el intendente Carlos Linares mantiene con referentes provinciales y nacionales para proyectar la reconstrucción de la ciudad y de promover políticas que garanticen que las familias evacuadas retornen a sus hogares, se anunció que la semana próxima el municipio ya contará con un relevamiento preciso de la cantidad de viviendas afectadas. Este documento, permitirá definir las condiciones particulares y delimitar una propuesta concreta para cada familia.En ese contexto, el viceintendente explicó: "en este momento estamos trabajando con un relevamiento exhaustivo de las personas afectadas. Desde el Gobierno municipal, provincial y nacional se están evaluando la construcción de módulos habitacionales, como también el tema de solventar alquileres durante un año por lo menos"."En algunos casos vamos a tener que reubicar viviendas ya que estaban asentados ilegalmente. Para esos casos, vamos a trabajar en la construcción de módulos habitaciones. Por eso, nos vamos a reunir con técnicos de Habitat de Nación y con la Secretaría Municipal de Tierras para ir determinando en que lugares vamos a tener que ubicarlos", afirmó.Luque explicó: "por el momento no tenemos un número exacto de la cantidad de viviendas afectadas; así que tenemos que esperar los informes finales. Ayer (martes) estuvimos en Laprida y hay viviendas que vamos a tener que readecuarlas porque hay casas que se inundaron más de cuatro veces y estamos hablando de gente que tienen título de propiedad hace muchísimos años".CERTIFICADO DE CATASTROFEEl viceintendente informó que el organismo municipal habilitado para otorgar el certificado de catástrofe será la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia. "Esto es algo que lo organizamos con el Estado provincial y nacional a fin de que la gente que tiene un trabajo estable y esté dentro de la formalidad laboral, pueda acceder a una línea de crédito de 60 mil pesos y con garantía de hasta 100 mil pesos para reparar su vivienda. Esa línea de crédito tiene un año de gracia con un 17 por ciento anual de interés".En otro orden, Luque manifestó: "el financiamiento de los alquileres va a estar a cargo del Estado provincial y nacional. Se pensó en elaborar un contrato entre el Gobierno provincial y los propietarios de inmuebles que estén en condiciones de alquilar una vivienda familia para ofrecer a las personas más afectadas que por razones edilicias no pueden volver a sus casas"."Así que es fundamental contar con el relevamiento final de la cantidad de gente afectada pasible de poder tener un alquiler. Probablemente la semana que viene podamos empezar a tener el listado completo para poder avanzar en dar respuestas concretas para cada caso en particular", subrayó.