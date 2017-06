El estudio es lo primero

Tanto Hugo Puntano, José Antisoli como Luis Flores coincidieron en que antes que cualquier actividad, priorizaron la educación de sus hijos. "El estudio es lo más importante para todos nosotros. Yo no puedo decirle a mi hijo: 'Sí ponete a trabajar, largá la escuela y después pongamos una panadería'. Eso no está bien porque sino ¿qué clase de ejemplo estaría dándole a mi hijo?", asegura José.

Mientras, Luis señala que la banda "Evitando el Ablande" existe para que Agustín pueda cantar, pero que la actividad del grupo musical está marcada por los estudios de su hijo. "Sí él anda mal en la escuela, no hay banda, no hay nada. Es chico y por más que cante bien o que se suba a tal escenario o toque con quien toque si no estudia no hay nada. Uno es padre y debe saber qué es lo mejor para su hijo y jamás lo voy a llevar por mal camino o algo que lo afecte", remarca.

Hugo, en tanto, se muestra orgulloso al saber que su hijo está pronto a recibirse como técnico en Seguridad e Higiene. "Es un acierto de él. Uno siempre le recomienda que estudie, pero no siempre se da y en este caso no solo terminó la secundaria sino que continuó sus estudios y está a punto a recibirse. Eso es algo que lo enorgullece más a uno como padre", subraya.