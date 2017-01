"El fideicomiso que propuso la empresa es una mentira"

Textiles marcharon por el centro de la ciudad exigiendo el pago de quincenas. Además, denunciaron que el representante de la firma, Daniel César fue una mentira: "no hay nada", advirtieron. En cuanto, a la reunión que mantendrá Das Neves con el ministro Triaca, desde AOT expresaron "confiamos en nuestro gobernador que expondrá lo que le pedimos a través de un petitorio".

Este mediodía los trabajadores de la empresa textil Guilford junto a sus familiares marcharon por el centro de la ciudad luego de una breve asamblea realizada para difundir novedades de un conflicto que parece no tenerlas. El secretario adjunto de la Asociación Obrera Textil (AOT), Leonardo Moras, señaló "nos reunimos para comentarles a los que no lo sabían y a la comunidad en general que lo del fideicomiso que propuso la empresa es todo una mentira. No queda otra que ir a juicio".

El fideicomiso fue la propuesta que, luego de varios emplazamientos de Provincia y Nación, la textil hizo a los trabajadores como único mecanismo posible para pagar lo adeudado, unas cinco quincenas, y las indemnizaciones. La idea, que consistía en poner en venta la planta de kilómetro 8, maquinarias, mercaderías y otros bienes que todavía tiene la empresa en Comodoro Rivadavia, nunca se terminó de perfeccionar.

El apoderado de la firma, Daniel César, tampoco contestó el pedido efectuado por la AOT: poner en venta aquellos bienes de rápida comercialización, como mercaderías y vehículos, para cobrar las quincenas.

Seguimos sin respuesta alguna, así que lo que nos queda es volver y seguir en la calle, donde estaremos todas las semanas con la intención de que se nos pague lo que trabajamos y lo que nos corresponde”, concluyó Moras.

El camino hacia adelante no descarta la presencia en las calles con más manifestaciones hasta que se resuelva la situación del sector, en tanto se agurdan novedades de las negociaciones que encabezará el gobernador Mario Das Neves.

REUNIÓN CON TRIACA

El gobernador, Mario Das Neves, confirmó que mañana se reunirá con el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca y advirtió que el principal tema en agenda será la "Crisis textil". Consultado por Radio Del Mar, el dirigente de AOT Leonardo Moras indicó que intentaron sumarse a la mesa de encuentro pero no fue posible.

"Por lo que tenemos entendido un compañero de Trelew, un secretario adjunto va a viajar con el gobernador, nuestra intención era estar también pero nos comunicó un ministro de Provincia que el gobernador agradecía nuestra predisposición de querer estar , pero la mesa estaba armada. Más allá de eso, nosotros confiamos en nuestro gobernador que va a tener presente lo que le presentamos en el petitorio que le acercamos en su paso por Comodoro la semana pasada", explicó el dirigente.