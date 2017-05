El fiscal Adrián Cabral retiró la acusación contra los tres imputados

En la audiencia celebrada hoy declaró, luego de ser detenida, Brenda Vargas quién reconoció que presenció el homicidio de Néstor Vázquez y que fue Miguel Gallardo (víctima de otro homicidio) el autor del mismo. En cuanto al movil de Gallardo aseguró que fue en venganza "por la muerte del pelado Sanzana".

Al momento de su alegato final el fiscal Adrian Cabral retiró la acusación en contra de los tres imputados Claudio Vera, Miguel Baeza y Misael Henríquez, dado que a su entender se aprobó en el debate la materialidad del hecho, pero no la autoría del mismo en cabeza de los imputados.

No obstante, la querella solicitó se los declare penalmente responsable a los tres como coautores del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.Finalmente los tres defensores requirieron la absolución de sus pupilos. La resolución se conocerá Eel próximo viernes 2 de junio, a las 8.00 horas cuando el tribunal colegiado de a conocer su veredicto.

Cabe señalar, que el acto jurídico de hoy fue presidido por la jueza Gladys Olavarría, e integraron el tribunal de debate Miguel Caviglia y Martín Cosmaro, jueces penales; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Adrián Cabral, fiscal general y la querella en representación de Olga Cañupan la ejerció Sergio Romero. La defensa de Vera la realizó Alberto Lucciani, la de Henríquez por Alejandro Fuentes y la de Baeza por Esteban Mantecón, los dos primeros abogados particulares y el último defensor público.

EL TESTIMONIO DE BRENDA VARGAS

La única testigo presencial del hecho Brenda Vargas declaró que conocía a la víctima Néstor Vázquez y reconoció que durante los años 2011 y 2012 fue pareja del imputado Claudio Vera. La mujer reconoció que presenció la muerte de Vázquez en la cancha de Roca, y que el autor fue Miguel Gallardo, quien ya falleció.

En cuanto, al día del crimen comentó que paso ese día con Vázquez por la cancha y este le dijo "pasemos a fumar un churro ahí". Cuando estaban fumando llega un grupo de encapuchados y dispararon, entre ellos reconoció al agresor como Miguel Gallardo. La mujer indicó que podría haber sido en venganza por la muerte del pelado Sanzana.

Consultada por su declaración anterior en la que refiere que ella estaba con Néstor Vázquez, cuando aparecen Gallardo con Misael Henríquez y Claudio vera y éste último le pega tres tiros a Vázquez, dijo que lo armó para involucrarlo a Vera, pero fue por despecho".

A continuación, declaró el imputado Claudio Vera y dijo que era inocente y se quejó de la repercusión pública del hecho. Acompaña el dolor de la familia Vázquez pero él no tiene nada que ver con el homicidio dijo. Respecto de la interna gremial de la UOCRA dijo que el que decide el desplazamiento de Gortari fue Gerardo Martínez en Buenos Aires. En cuanto a los dichos de Brenda Vargas dijo que desde un primer momento que lo detienen en Sarmiento él sostuvo que sus dichos eran por despecho.

LOS ARGUMENTOS DE CABRAL

El fiscal, Adrián Cabral sostuvo que si bien a lo largo del debate se ha podido probar la materialidad del hecho, la muerte de Néstor Vázquez, por el certificado de defunción, la autopsia y el revólver secuestrado a Baeza; los indicios colectados a fines de construir la autoría no pudo ser evacuado en el juicio.

Por esta causa, advirtió que el Ministerio Público Fiscal tiene el deber de objetividad pero de las manifestaciones de la testigo Vargas, que luego se contradijo, no se desprende la autoría. Uno puede construir la autoría a través de prueba directa o bien a través de indicios, pero con la prueba rendida en el debate, no alcanzó a los fines de endilgar el homicidio en cabeza de los tres acusados. Por todo esto, en base al beneficio de la duda, retiró la acusación en contra de Vera, Baeza y Henríquez.

Por su parte el querellante sostuvo que la muerte de Vázquez se produce en el marco de una interna sindical de la UOCRA, por ello solicitó se declare a Vera, Baeza y Henríquez penalmente responsables del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de coautores.

A su turno la madre de la víctima Olga Cañupan sostuvo que "estas personas que están caca son los asesinos de mi hijo". Esta mujer por Brenda Vargas igual es responsable porque ella arrastró a mi hijo a la cancha. "Hicieron echar a mi marido de la empresa" en la que trabajaba, "si no fuera por una interna gremial ¿porqué no dejan trabajar a mi familia? se preguntó. Me arruinaron la vida", concluyó.

El defensor de Baeza solicitó su absolución en base a que en el juicio no se ha logrado probar con la certeza que se requiere, no se puede condenar. El fiscala actuó con objetividad ya que no hubo prueba concreta para acusar a mi defendido, aseguró.

En igual sentido el defensor de Henríquez también pidió su absolución ya que si bien en la etapa anterior al debate solicitó su sobreseimiento, en el juicio se requiere certeza y no existe prueba indirecta o directa en contra suyo.

En iguales términos el defensor de Vera saludó la decisión del fiscal de retirar la acusación, basado en el principio de objetividad que le rige. Solicitando la absolución de su defendido en base al principio de la duda ya que no se pudo acreditar a lo largo del debate quién dio muerte a Néstor Vázquez.