El fiscal de la causa Traut dijo que Laura Miller "no está exenta"

El fiscal Juan Ignacio Bidone que investiga el caso de Nicolás Traut dejó en claro que Laura Miller "no está exenta" de ser investigada y que será llamada a declarar.

"Se ha solicitado información crediticia y bancaria respecto de ella, con lo cual no está exenta como no lo está otra persona vinculada con Traut y demás. Lo que hay que evaluar es si tiene una relevancia penal o no", comentó el fiscal en declaraciones radiales. "Todavía no fue declarada a declarar, la vamos a citar, estamos viendo bajo qué figura", agregó sobre si Miller será testigo o imputada.

Según explicó, lo que se está investigando es si aparece alguna otra cuenta a nombre de ella. "En realidad, ella tiene cinco cuentas. Al menos según ha informado la AFIP. En una de ellas solo ha habido un movimiento raro de 280 mil pesos, pero de fecha anterior al fraude, de fines de octubre y nuestro hecho es de noviembre. Más allá de la irregularidad misma porque es sobre una obra de arte que nunca existió, eso es materia de otra investigación", comentó sobre la cuenta que abrió Miller y el banco la cerró por sospechas.

La cantante dijo que el dinero venía de la venta de una obra de arte, pero luego dijo que fue un favor que le hizo a Traut.

