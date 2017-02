El fiscal Marijuan pidió la detención de Oscar Parrilli

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió que detengan al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, con el cargo de presunto encubrimiento del detenido Ibar Pérez Corradi, el empresario del ramo farmacéutico, cuando éste se encontraba prófugo, supuesto autor intelectual del Triple Crimen de General Rodríguez.

Como se trata de un procesamiento "sin prisión preventiva", Marijuan apeló la decisión de la Cámara Federal.

El juez Lijo, quien se encuentra a cargo de la causa, consideró que Parrilli obtuvo información del caso y la ocultó, en referencia al paradero de Pérez Corradi, mientras estaba siendo buscado por dos causas penales.

Cabe recordar que esta causa se inició después de una denuncia presentada por Graciela Ocaña.

"La prueba reunida demostró que la conducta de Parrilli tuvo la finalidad de que no se lograra ubicar a Pérez Corradi y, en consecuencia, entorpeció ambas investigaciones criminales y ayudó al prófugo a continuar eludiendo el accionar de la Justicia", sostuvo Lijo en su fallo de 57 páginas.

Por su parte, Parrilli, realizó fuertes críticas contra el gobierno y el poder judicial tras el pedido de detención en la causa en la que se lo investiga por presunto encubrimiento de Ibar Pérez Corradi. "Usan la Justicia para hacer espionaje político a la ex presidenta", lanzó contra el juez Ariel Lijo que lo procesó y contra el fiscal Guillermo Marijuan quien también solicitó la detención.

"Estamos en un estado de emergencia democrática", denunció por las escuchas que se difundieron y el procesamiento. "Hay una clara intención de hacer una percusión política y un espionaje político contra la ex presidente (Cristina de Kirchner)", evaluó.

"Estamos en una situación de una democracia condicionada, hay poderes que están obstaculizando la libertad, la intimidad y la seguridad de los argentinos", advirtió en conferencia.

Ya por la mañana de ayer, Parrilli cuestionó el procesamiento y consideró que "tiene como objetivo justificar el espionaje político" a la ex presidente Cristina de Kirchner". "Es una paradoja. "Estoy procesado por haber encubierto a un personaje que no está procesado, que le han dictado falta de mérito. Es decir, que me procesan por haber ocultado información de alguien que no es un delincuente", sostuvo Parrilli.

Parrilli, calificó como "insólito" al pedido de detención que solicitó el fiscal Guillermo Marijuán en el marco de la causa por el supuesto encubrimiento del Ibar Pérez Corradi, procesado por narcotráfico e imputado por el triple crimen de General Rodríguez.

"No le tengo miedo a nada; en esta Argentina puede pasar cualquier cosa. No me pienso escapar a ningún lado, ni entorpecer la labor de la Justicia", señaló Parrilli en una conferencia de prensa que ofreció en el bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria-PJ.

El juez Lijo procesó ayer a Parrilli por considerar que el ex funcionario obtuvo y ocultó información sensible sobre el paradero de Pérez Corradi mientras estaba siendo buscado en el marco de dos causas penales. "Lijo me procesa para justificar que me intervino el teléfono y porque yo lo recusé el viernes", le dijo Parrilli al diario PáginaI12.