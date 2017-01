El Patagónico | Regionales | CULTURA - 20 enero 2017 El folclore de la región despide a Juan del Valle El folclorista de 57 años, que supo representar a Comodoro Rivadavia en Cosquín, falleció ayer luego de haber sufrido un ACV a principios de diciembre. El cantautor grabó dos discos e impulsó una peña folclórica que año tras otro fue convocando a artistas de toda la región y en algunas ocasiones hasta a referentes nacionales.

El folclore regional está de luto. Ayer Juan Domingo del Valle Carrizo falleció a los 57 años, luego de haber sufrido un ACV a principios de diciembre que finalmente silenció su música. El mundo del folclore lamentó la noticia. De inmediato, las redes sociales se hicieron eco de su deceso y tanto amigos, como familiares y seguidores, lamentaron su desaparición física.

"Hasta siempre querido Juan del Valle (´Mingo´ para los íntimos), que descanses en paz, siempre te recordaremos como un luchador y un defensor de nuestras raíces. Y un gran tipo. Lo lamento mucho, mi sentido pésame para la familia, en especial para mis primos Mirta y 'Perico' Carrizo", dijo el cantante Caril Paura.

Jorge “el Mono” Leguizamón, músico que cada vez que venía a la ciudad participaba de la Gran Peña de los Amigos que impulso Del Valle, también lamentó su fallecimiento. Otro que hizo conocer su pesadumbre fue FM Punta Borja, difusora de la música regional.

"FM Punta Borja y todo su plantel de conductores y oyentes acompañan a su familia a despedir al cantor y productor de muchos años de la peña estable de los amigos y del Festival Popular del Canto y la Danza argentina. Que Dios lo tenga en su gloria, ahora junto a su compañera y querida Dora", dijeron desde la radio, haciendo referencia al recientemente fallecimiento de la esposa del cantautor.

En el mismo sentido se expresó Noelia Soto, la cantante que supo brillar en el certamen American Idol. “Queridísimo Juan, me pone muy triste esta noticia, pero también sé que desde la partida de tu amada Dorita ya no sabías cómo continuar. Quedan en mí tus palabras con tanto cariño y agradezco a mi padre haberte conocido. Abrazo desde el alma a la familia del cantor que con tanto amor entregara su música. Hasta siempre Juan Del Valle y que brille para él la luz que no tiene fin".

COMPROMETIDO

CON EL FOLCLORE

Juan del Valle tuvo una extensa y rica trayectoria por diversos escenarios argentinos. "Para vos tierra del fuego" fue su primer disco, grabado en 1993. El segundo llegaría 19 años después, en 2012. Se tituló "Argentina Patria Grande” y con el decidió homenajear a Hugo Giménez Agüero; a las Islas Malvinas; al Chango Rodríguez y a Horacio Guarany, quien falleció justamente hace una semana.

El disco fue grabado en los estudios “Huachen” de Buenos Aires y estuvo compuesto por 16 temas de diferentes cantautores argentinos, entre ellos Giménez Agüero, Eduardo Falú, Peteco Carabajal y Guarany.

Del Valle también fue un impulsor del I Festival Folklórico Provincial del Canto y la Danza Popular argentina y de la Gran Peña Folclórica de los Amigos. Además, en 2012 llegó al escenario mayor de Cosquín, lo que representó para él una gran oportunidad, ya que ese festival fue un punto fijo en su carrera, trabajando duramente para estar presente cada año, con el único deseo de exhibir su música en las peñas y también en el escenario Próspero Molina, donde cantó en dos oportunidades.



