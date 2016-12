El Patagónico | Regionales | CHUBUT - 30 diciembre 2016 El Foro de Participación Democrática objeta la designación de García Blanco en el Superior La presentación se da en el marco de las nuevas reglamentaciones para el procedimiento de designación de integrantes del Superior Tribunal de Justicia, que entre otros aspectos habilita un registro de oposición para que ONGs, colegios de profesionales y ciudadanía en general se expresen sobre los postulantes. Desde el Foro de Participación Democrática, que tiene entre otros referentes al ex diputado provincial Anselmo Montes, cuestionan falta de conocimiento de Graciela Mercedes García Blanco y señalan irregularidades en el trámite de designación.

Hace varios meses el gobernador Mario Das Neves había anticipado que propondría a la vicepresidenta de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Graciela Mercedes García Blanco, para integrar el Superior Tribunal de Justicia que hasta ahora carece de mujeres en su conformación.

Así, durante los primeros días de diciembre se formalizó uno de los trámites fundamentales como es el registro de oposición, uno de los nuevos hitos del procedimiento de designación de integrantes del Superior Tribunal que se había modificado y que debuta en esta oportunidad, cuando habrá que cubrir una vacante en el máximo órgano judicial de la provincia ante la jubilación de Daniel Rebagliati Russell.

Las nuevas reglamentaciones para el procedimiento no solo implican contemplar la diversidad de género, sino que además abre concretamente la convocatoria a la ciudadanía en general, a las Organizaciones No Gubernamentales, los Colegios y Asociaciones Profesionales y las Entidades Académicas y de Derechos Humanos para poder expresarse sobre la propuesta. Es en este contexto que el Foro de Participación Democrática, integrado por diversas organizaciones políticas de la provincia, hizo pública una serie de objeciones a la designación.

Anselmo Montes (Partido Socialista Auténtico), Eduardo Hualpa (por Trelew), Florencia Rubilar (Nuevo Encuentro), Pedro Romero (Unidos y Organizados) y un referente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), firman al pie del documento de objeción, que se extiende seis fojas.

Los primeros cuestionamientos impactan sobre el procedimiento, en lo que hace al acceso a los antecedentes de García Blanco. La ley marco determina cómo debe completarse la información relativa, aunque señalan que el edicto de convocatoria a registro de oposición solo menciona el desempeño de la abogada como jueza de la cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.

Agregan que con posterioridad a esos edictos apareció en la página web de Gobierno Abierto la opción para acceder al currículum vitae completo de la postulante, aunque el acceso desde esa vía "ni siquiera estaba mencionado en el aviso del Boletín Oficial".

A partir de ello, reclaman falta de publicidad de los antecedentes y dificultad para su acceso. Agregan que no existe ninguna actuación administrativa que determine la voluntad del gobernador en avanzar con tal nombramiento, más allá de declaraciones periodísticas, echando en falta algún decreto, acta, nota o memorándum que lo enmarque e incluya los motivos por los que propone a la candidata.



"IDONEIDAD INSUFICIENTE"



Las objeciones también impactan sobre el ejercicio y conocimientos de la abogada comodorense. En primer término plantean falta de antecedentes relevantes en materia de derecho penal, que es en la que tendrá incumbencia dentro del Superior Tribunal, en función de que es la sala vacante hoy.

Señalan que todo el desarrollo laboral de García Blanco se ha dado en cargos del Poder Judicial y en la empresa YPF, pero siempre en materias civil, comercial y laboral, a lo que añaden la ausencia de cursos, seminarios y publicaciones que permitan fortalecer el conocimiento en la materia. "De este modo se afecta no de los requisitos principales que debe tener cualquier candidato, cual es demostrar suficiente idoneidad técnica para el cargo al que se aspira", manifiestan.









Fuente: