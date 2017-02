El FpV no tiene urgencia para tratar el pliego de García Blanco

Al ser consultado por la prensa ayer, Javier Touriñan dijo que se ha avanzado en los temas de la convocatoria de la sesión extraordinaria del 14 de febrero y "vamos a estar acompañando los proyectos de prórroga de emergencia en el servicio de anestesiología y de servicios públicos".

Asimismo, el diputado declaró que "no hay una urgencia tal que amerite el tratamiento del pliego de un miembro del Superior Tribunal en una sesión extraordinaria. Primero hay que cumplir una ley que sancionó recientemente la Cámara, que establece mecanismos para determinar las instancias que deben darse previamente a la designación de los ministros del STJ".

Touriñan apuntó que "el gobernador está un poco enojado con el mundo y se pelea con todos, con diputados, con jueces, con los bomberos, se pelea con cualquiera que se le cruce por el medio, así que creo que debería bajar el nivel de violencia, tomarse una 'garomba' y tratar de que las cuestiones pasen por otro lado y no por ese estado de exaltación que lo caracteriza, que es totalmente inconducente porque en definitiva no lleva a nada pelearse contra todos; no es bueno ni para la provincia ni para él. No son cuestiones que tengan que ver con definiciones del Estado, sino con temas personales, de atacar a la persona y no a las ideas y no me parece un bien camino".





PELEA CON BOWEN

El diputado Touriñan también se refirió a las declaraciones del gobernador Das Neves contra el intendente de Dolavon, Dante Bowen, por los fondos adeudados de Provincia a ese municipio.

"El disconformismo del gobernador es patético. El reclamo de Bowen no era para la reacción virulenta que tuvo. Desconozco si Bowen tiene la razón o no, y hablo de un intendente que está dentro del sector interno del peronismo del cual no milito, pero lo único que hizo fue reclamar algo que le deben y esa es la obligación de cualquier intendente, como es la obligación que tiene el gobernador de reclamar ante Nación por la coparticipación que él cree que le debe Nación. Es como que (Mauricio) Macri le diga: '¿qué culpa tengo yo de lo que le debe Cristina? Que le reclame a ella'. No tiene nada que ver la reacción que tiene con los hechos que suceden", dijo.