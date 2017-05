El fuego le llevó casi toda la historia a Ernesto Allende

"Se quemó la historia mía, la historia del barrio y de los vecinos" dijo Ernesto Allende ayer a El Patagónico luego de que su vivienda familiar ubicada en la calle San Martín 3.355 del barrio homónimo se incendiara por razones que aún se tratan de establecer. El siniestro tuvo lugar ayer pasado al mediodía y afectó a la vivienda en la que Allende residía. Tomó intervención personal de Bomberos Voluntarios del Destacamento 1 y de la Seccional Séptima de Policía. El fuego fue controlado en el momento en que intentaba propagarse al tercer piso de la morada.

Allende confesó que se le quemaron fotos que conservaba de su abuela de más de 100 años, la historia de su familia que fue pionera en la Patagonia. "No sabemos si fue intencional, parece extraño porque empezó desde adentro hacia afuera, pudo haber sido un cortocircuito; hay un cablerío como en cualquier habitación. De todas formas, en ese instante y en ese momento no había nadie en la casa", sostuvo el damnificado.

Los hijos y sus nietos que residen frente a la vivienda en cuestión fueron los que llamaron a los Bomberos al ver el humo. "Todo sucede en un instante, y en una casa en que lo único que hay es libros, documentación como patrimonio" lamentó Allende.





"BUSCARE ENTRE

LAS CENIZAS"

El escritor tenía un libro próximo a salir, en el cual estaba trabajando. "Así como hay gente que me quiere, hay gente que no me quiere. Mi situación familiar no anda bien" admitió Allende que comentó que demostrará su inocencia frente a algunas acusaciones que se le hacen a su persona por una situación particular.

"Es una situación difícil, toda la gente me conoce, he nacido en Comodoro, he sido un hombre solidario, hoy en día me encuentro atravesando este momento difícil" comentó.

"Espero que haya sido un cortocircuito y que no haya sido un malintencionado; el odio genera odio" acotó.

"Tengo que probar mi inocencia. Mientras tanto hay gente que se toma atribuciones" sostuvo.