El fútbol local tampoco podrá retornar este fin de semana

La pelota no volverá a rodar hasta que la mayoría de las canchas se recuperen.

El fútbol oficial de Comodoro Rivadavia tampoco podrá retornar este fin de semana, debido a que muchas canchas aún no se recuperan tras el temporal que sacudió a la ciudad entre fines de marzo y principios de este mes.

En lo inmediato, desde la Liga se realizará un relevamiento para corroborar no sólo el estado de los campos de juego, sino también en cuanto a lo edilicio y a los servicios. No hay fecha de regreso de la actividad.

Antonio "Kelo" Carrizo, presidente de la Liga, mencionó entre las canchas más complicadas a las de "Ferro, Ameghino, Saavedra, Laprida y Oeste" en diálogo con El Patagónico.

De todas maneras, aclaró: "No pasa sólo por el hecho de tener que nivelar terrenos, sino que también hay que ver los vestuarios, si tienen agua, si están en condiciones. Esta semana nos vamos a dedicar a recorrer las canchas y hacer un relevamiento".

Mientras se evalúa realizar una reunión de presidentes este viernes, la fecha de regreso del fútbol local es incierta. "La A podría volver el otro fin de semana (22 y 23), pero hay que ver qué deciden los dirigentes, sobre todo por el lado de Ameghino y Oeste, que están más complicados. El consenso tiene que ser entre los clubes. No es una decisión mía, por ser el presidente de la Liga", remarcó "Kelo".

Por otra parte, Carrizo está analizando el futuro de los certámenes de las categorías A, B y C. "Una de las opciones es hacer un torneo solo y ver cómo se puede encuadrar, es decir, terminar el que ya empezó y que no haya ni ascensos ni descensos. La otra es arrancar en agosto y hacer una temporada 2017-2018", señaló. No obstante, aclaró que son ideas que deberán tratarse más adelante.