El Patagónico | Deportes - 14 enero 2017 El fútbol de salón femenino arranca su temporada con un torneo relámpago El certamen, que se realizará entre hoy y mañana en el gimnasio municipal 3 del barrio Máximo Abásolo, está destinado a mujeres de más de 30 años y se denomina "Viejos son los trapos". Serán doce los equipos participantes, en tres zonas, clasificándose los tres primeros y el mejor segundo.

"Es un lindo evento porque será una prueba piloto. Si bien habrá un campeón, la idea será juntarnos, hacer una jornada recreativa y divertida, para compartir. Tal es así que vendrá un equipo de Las Heras, otro equipo de Caleta Olivia. Son en muchos casos, mujeres que hace mucho han dejado de jugar, que se han animado a reencontrarse y venir a competir a Comodoro", comentó Beatriz Neira, presidente de la AFeCFuSa.

"Es una prueba piloto para poder empezar a trabajar más adelante con las mujeres más grandes. Hay un montón de mujeres que están jugando y por ahí se les hace difícil competir contra una chica de 15 o 16 años. La idea gustó mucho, están todas muy contentas por empezar este torneo", agregó respecto al torneo que será para jugadoras mayores de 30 años, y que iniciará este sábado a las 13:00 en el gimnasio municipal 3.

En cuanto a la actividad posterior a este torneo, "Betty" Neira adelantó que se buscará darle competencia a las categorías principiantes, ante la inminente creación de la categoría D, en tanto que a mediados de marzo, con los repechajes y el inicio del Apertura, comenzará la actividad oficial específicamente.

"En Futsal Femenino está en mente hacer una categoría D, por lo que habrá actividad en las categorías principiantes. Un torneo cortito para que se vayan ambientando. El año pasado hicimos un torneo corto para la categoría C que tuvo mucho éxito, y este año tenemos la intención de hacer eso. Luego vendrá el Súper 8, la Copa Challenger, repechajes y ya arrancaríamos con el torneo Apertura", cerró Neira.



PROGRAMA

HOY (GIMNASIO MUNICIPAL 3)

- 13:00 Zona 3: Deportivo Libertad vs. Sin Prótesis.

- 13:40 Zona 1: Las Caprichosas vs. Star Soccer.

- 14:20 Zona 2: Cachas Viejas vs. Lanús.

- 15:00 Zona 3: Las Heras vs. Lum-Vagas.

- 15:40 Zona 1: Real Sociedad vs. Newbery.

- 16:20 Zona 2: Doble B vs. Roca.

- 17:00 Zona 3: Deportivo Libertad vs. Las Heras.

- 17:40 Zona 1: Star Soccer vs. Newbery.

- 18:20 Zona 2: Doble B vs. Lanús.

- 19:00 Zona 3: Lum-Vagas vs. Sin Prótesis.

- 19:40 Zona 1: Real Sociedad vs. Las Caprichosas.

- 20:00 Zona 2: Cachas Viejas vs. Roca.



MAÑANA (GIMNASIO MUNICIPAL 3)

- 10:00 Zona 1: Star Soccer vs. Real Sociedad.

- 10:40 Zona 2: Doble B vs. Cachas Viejas.

- 11:20 Zona 3: Deportivo Libertad vs. Lum-Vagas.

- 12:00 Zona 1: Newbery vs. Las Caprichosas.

- 12:40 Zona 2: Lanús vs. Roca.

- 13:20 Zona 3: Las Heras vs. Sin Prótesis.

- 14:00 Amistosos categorías C.

- 15:20 Semifinal.

- 16:00 Semifinal.

- 16:40 Amistosos.

- 17:20 Amistosos.

- 18:00 3º puesto.

- 18:40 Final.



